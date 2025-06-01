شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاج المركب يبطئ تطور سرطان الثدي 17 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة بحثية جديدة، عن أن العلاج المركب لسرطان الثدي العدواني يمكن أن يؤخر تقدم المرض، لمدة تصل لـ17 شهرًا.

ووفقًا لصحيفة الجارديان، أوضحت الدراسة أن العلاج الثلاثي الجديد لسرطان الثدي العدواني المتقدم، يبطئ تقدم المرض ويؤخر الحاجة إلى المزيد من العلاج الكيميائي، ويساعد المرضى على العيش لفترة أطول.



العلاج المركب لسرطان الثدى

يتكون العلاج المركب من عقارين موجَهين، بالإضافة إلى علاج هرموني، وقد أدى هذا العلاج إلى تحسين معدل البقاء على قيد الحياة بمتوسط سبعة أشهر، كما أدى إلى تأخير تقدم المرض بمعدل 17.2 شهرًا، في المتوسط، وتمكن المرضى من تأخير العلاج الكيميائي اللاحق لمدة أطول بنحو عامين.

وتم عرض نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو، ونشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، وشملت التجربة الدولية 325 مريضا من 28 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة والبرازيل وفرنسا وألمانيا.

وقال الخبراء إن هذه الدراسة أثبتت إمكانات العلاج الثلاثي، في استهداف سرطان الثدي المتحور HR+ وHER2- في الجين PIK3CA - ، وهو شكل شائع من المرض.

ويعاني حوالي 70% من المرضى من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الاستروجي (HR+) ، والسالب لمستقبلات HER2 ،وتُوجد طفرات PIK3CA في 35% إلى 40% من سرطانات الثدي الإيجابية لمستقبلات هرمون الاستروجين (HR+)، وترتبط بنمو الورم وتطور المرض ومقاومة العلاج.

وقالت الدكتورة جين لو مايزل، المديرة المشاركة لعلم الأورام الطبية للثدي في معهد وينشيب للسرطان بجامعة إيموري، أن التجربة حددت نظام علاج مستهدف يحسن بشكل كبير من معدلات البقاء على قيد الحياة، لدى المرضى المصابين بسرطان الثدي النقيلي الإيجابي لمستقبلات الهرمون المتحورة PIK3CA غير المعالج ، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام لهؤلاء المرضى .

وأظهرت النتائج أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في نمو السرطان لدى حوالي 62.7% من مريضات مجموعة العلاج الثلاثي، مقارنةً بنسبة 28% في مجموعة المراقبة، وصرح الدكتور سيمون فينسنت، مدير الأبحاث والدعم والتأثير في منظمة "سرطان الثدي الآن"، بأن هذه النتائج تُمثل إنجازًا كبيرًا.