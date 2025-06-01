شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار جهاز إلكتروني يثبت على الجبهة والوجه لقياس الضغط النفسي والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة علمية مبتكرة، طوّر باحثون من جامعة تكساس في أوستن وشركاؤهم جهازًا إلكترونيًا يُشبه الوشم المؤقت، يُثبت على الجبهة والوجه، لقياس الضغط العقلي في الوقت الفعلي، يُعرف هذا الجهاز بـ"الوشم الإلكتروني" (e-tattoo)، ويُعدّ نقلة نوعية في مراقبة الإجهاد الذهني، خاصةً في بيئات العمل ذات المخاطر العالية مثل مراقبة الحركة الجوية والطب.

تصميم فريد لراحة المستخدم

يتكوّن الوشم الإلكتروني من مستشعرات رقيقة للغاية، مصممة بأشكال متموجة لتتوافق بسلاسة مع الجلد، مما يتيح راحة في الارتداء حتى أثناء الحركات اليومية. يُثبت الجهاز باستخدام لاصق موصل، ويتصل بوحدة بطارية صغيرة تُثبت خلف الأذن، مما يجعله خفيف الوزن وغير مزعج.

دقة في قياس النشاط العقلي

يعتمد الجهاز على تقنيتي تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG) وتخطيط حركة العين (EOG) لقياس النشاط الكهربائي للدماغ وحركات العين، في تجارب مخبرية، طُلب من المشاركين أداء مهام ذاكرة بتعقيدات متزايدة، وأظهرت النتائج أن الجهاز يمكنه التمييز بدقة بين مستويات الجهد العقلي المختلفة، مما يُمكّنه من تحديد حالات الإجهاد أو التشتت الذهني.

تكلفة منخفضة وتطبيقات واسعة

يُقدر سعر الجهاز الكامل، بما في ذلك البطارية والرقائق، بحوالي 200 دولار، في حين تُكلف المستشعرات القابلة للاستبدال حوالي 20 دولارًا لكل منها. يُعد هذا السعر منخفضًا مقارنةً بأنظمة EEG التقليدية التي قد تتجاوز تكلفتها 15,000 دولار، ما يجعل الوشم الإلكتروني خيارًا ميسور التكلفة.

مستقبل الصحة العقلية

يُخطط الباحثون لتطوير الجهاز ليشمل معالجًا دقيقًا وتطبيقًا يُنبه المستخدم عند تجاوز الجهد العقلي المستوى الأمثل، ما يُساعد في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء، كما يُمكن أن يُستخدم الجهاز في مراقبة الصحة العقلية في المنزل، ما يُوفر وسيلة جديدة لفهم وإدارة الإجهاد الذهني.

بفضل هذا الابتكار، يُمكن أن يُحدث الوشم الإلكتروني تحولًا في كيفية تعاملنا مع الصحة العقلية، من خلال توفير وسيلة دقيقة، مريحة، وميسورة التكلفة لمراقبة الجهد العقلي في الوقت الحقيقي.