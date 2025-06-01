شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض هرمون الأستروجين أكثر شيوعًا مما تظنين.. 6 علامات قد لا تلاحظينها بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

قد يفاجئكِ انخفاض هرمون الإستروجين بأعراض يسهل تجاهلها، لذا تُسلّط هذه المقالة الضوء على علامات خفية قد يُظهرها جسمك تدل على انخفاض هرمون الأستروجين، بحسب موقع تايمز ناو.

وهرمون الإستروجين هو الأهم، خاصةً لدى النساء، فهو مسئول عن تنظيم الدورة الشهرية، ودعم صحة العظام، والتحكم بالمزاج، وحتى الحفاظ على نضارة البشرة ولكن ماذا يحدث عندما تنخفض مستويات الإستروجين عن المعدل الطبيعي؟ قد تتوقعين حدوث هبات ساخنة أو عدم انتظام في الدورة الشهرية، لكن الحقيقة هي أن انخفاض هرمون الاستروجين غالبًا ما يظهر بطرق خفية يسهل تجاهلها وهو أكثر شيوعًا مما تظنين.

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بينما يُلقي الكثيرون باللوم على الطقس أو الجفاف في جفاف البشرة، إلا أن انخفاض هرمون الإستروجين قد يكون السبب الخفي. يساعد الإستروجين على الاحتفاظ بالرطوبة ويدعم إنتاج الكولاجين. بدونه، قد تشعرين ببشرة خشنة أو متقشرة أو أكثر حساسية فجأة، حتى لو لم يتغير روتينكِ.

مشاكل النوم

إذا كنتي تجدين صعوبة في نومك ليلًا، فقد يكون الإستروجين هو السبب. يساعد هذا الهرمون على تنظيم السيروتونين والميلاتونين، وهما مادتان كيميائيتان أساسيتان للنوم. قد يؤدي انخفاض الإستروجين إلى الاستيقاظ المتكرر، والتعرق الليلي، وحتى الأرق الشديد.

تكرار التهابات المسالك البولية

يساعد الإستروجين في الحفاظ على سماكة ومرونة أنسجة المهبل. قد يؤدي انخفاض مستوياته إلى جفاف المهبل أو زيادة قابليته للإصابة بالتهابات مثل التهاب المسالك البولية. إذا لاحظتِ تغيرات في هذه المنطقة، فقد حان الوقت للتفكير في عادات النظافة الشخصية.

ضباب الدماغ أو النسيان

هل تعاني من صعوبة في التركيز أو تضعى الأشياء في غير مكانها باستمرار؟ قد يؤثر انخفاض هرمون الإستروجين على وظائفك الإدراكية. يلعب الإستروجين دورًا في الذاكرة وصفاء الذهن، وقد يؤدي انخفاضه إلى نوبات من النسيان أو الاضطراب العقلي.

تقلبات المزاج والقلق

في حين يُعزى غالبًا إلى متلازمة ما قبل الحيض (PMS) تغيرات المزاج، فإن انخفاض هرمون الإستروجين قد يُسبب أعراضًا مشابهة، إلا أنها عادةً ما تستمر لفترة أطول. قد تشعرين بالبكاء، أو الانفعال، أو القلق غير المعتاد دون سبب واضح.

التعب غير المبرر

حتى مع نوم هانئ ليلاً، قد يُسبب انخفاض هرمون الإستروجين شعوراً بالإرهاق. فهو يؤثر على تنظيم الطاقة، وقد يُؤثر حتى على كيفية معالجة الجسم للعناصر الغذائية. إذا كنت تشعرين بالتعب المستمر رغم الراحة، فقد يكون لمستويات هرموناتك دورٌ في ذلك.

إذا كنتِ تعانين من أيٍّ من هذه الأعراض، فمن الأفضل استشارة طبيب. يُمكن لفحص دم بسيط تحديد مستويات الهرمونات لديكِ.