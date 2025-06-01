شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو "انسداد القلب".. 8 علامات تحذيرية مبكرة لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفي عالمنا اليوم أصبح نمط الحياة سريعًا ومُرهقًا، وعادةً ما يتجاهل الناس صحتهم وعلامات التحذير حتى فوات الأوان، ومن أخطر الحالات انسداد القلب، الذي يحدث عندما تضيق الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم أو تُسد بسبب تراكم اللويحات، ومع ذلك، يُعد الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية، حيث يؤكد الخبراء أن التعرف على الأعراض يُحدث فرقًا كبيرًا من خلال التدخل في الوقت المناسب للوقاية من أي تطورات مثل الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ووجدت دراسة بارزة نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، فإن ما يقرب من ثلث مرضى النوبة القلبية لم يعانوا من ألم في الصدر، كانوا يعانون فقط من ضيق في التنفس أو تعب أو غثيان، لذا أصبح التشخيص المبكر أكثر أهمية، لا سيما للنساء وكبار السن.

فيما يلى.. 8 علامات تحذيرية تشير إلى انسداد القلب والتي لا يجب عليك تجاهلها أبدًا إذا كنت تعاني منها:عدم الراحة أو الألم في الصدر (الذبحة الصدرية)

يعاني معظم المصابين بانسداد القلب من انزعاج أو ألم في الصدر، وقد يكون ذلك ضغطًا أو ضيقًا أو شعورًا بثقل في الصدر، وعادةً ما يحدث بسبب ممارسة الرياضة أو الإجهاد، هذا لأن عضلة القلب لا تتلقى كمية كافية من الدم المؤكسج، وعندما يزول الألم مع الراحة، قد تكون الحالة ذبحة صدرية مستقرة، مما يشير إلى تضيق الشرايين التاجية.

ضيق في التنفس

يشير ضيق التنفس، حتى مع بذل مجهود خفيف أو في حالة الراحة، إلى وجود مشكلة في دوران الدم في القلب بكفاءة، وفي حالة الانسدادات، يعني انخفاض تدفق الدم أن القلب لم يعد قادرًا على توفير احتياجات الجسم من الأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق التنفس، وقد تشتد هذه الأعراض مع مرور الوقت، وهي إشارة تحذيرية مهمة لأمراض القلب الكامنة أو قصور القلب.

التعب غير المبرر

التعب المفاجئ أو الشديد أو المتفاقم الذي لا يخف مع الراحة قد يشير إلى خلل في وظائف القلب، فإذا انخفض تدفق الدم إلى الجسم بسبب انسداد، فإن الأعضاء والعضلات تحصل على كمية أقل من الأكسجين، ما يؤدي إلى التعب حتى مع ممارسة الأنشطة العادية، وسيؤدي تجاهل هذا العرض إلى تأخير تشخيص اضطرابات القلب المهددة للحياة.

ألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر

قد يشير الألم الممتد من الصدر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر إلى نوبة قلبية أو انسداد في الشريان التاجي، وهو عرض أكثر شيوعًا لدى النساء، وكثيرًا ما يُخلط بينه وبين الألم العضلي أو العصبي، ومن المهم تحديد هذا الألم الراجع، لأنه يشير إلى نقص تروية في هذه المناطق.

التعرق بدون نشاط بدني

قد يكون التعرق البارد غير المعتاد دون بذل مجهود أو التعرض للحرارة مؤشرًا على ضيق في القلب، وينشأ هذا العرض كرد فعل من الجسم نتيجة للإجهاد الناتج عن ضعف الدورة الدموية ونقص الأكسجين في القلب، يجب أن يستدعي التعرق المفرط المفاجئ، المصحوب بعلامات وأعراض أخرى، إجراء تقييم طبي عاجل لحالات القلب.

الغثيان أو الدوخة

قد يكون الدوار أو الدوار الخفيف أو الغثيان علامة على نقص الدم الواصل إلى الدماغ والأعضاء الأخرى بسبب انسداد الأوعية الدموية في القلب، وعادةً ما يصاحب هذه الأعراض القيء، وقد تزداد مع النشاط، وعندما تصاحبها آلام في الصدر أو ضيق في التنفس، فإنها تُشير بشدة إلى وجود حالة قلبية وعائية طارئة تستدعي العلاج الفوري.

عدم انتظام ضربات القلب

قد يحدث عدم انتظام ضربات القلب، مثل النبضات المتقطعة أو الخفقان أو النبض السريع، عندما يعاني القلب من نقص الأكسجين نتيجة انسداد الشرايين، وقد تكون اضطرابات نظم القلب غير ضارة، ولكنها قد تُهدد الحياة أيضًا، وعادةً ما تشير إلى وجود خلل في النظام الكهربائي للقلب، وقتها يجب تقييم اضطرابات نظم القلب المستمرة أو الجديدة من قبل طبيب قلب لتجنب المضاعفات.

تورم في الساقين أو القدمين (الوذمة)

ينتج تورم الأطراف السفلية عن ضعف ضخ القلب للدم، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة، وهو أمر شائع الحدوث مع قصور القلب الاحتقاني، وقد ينشأ كمضاعفات لمرض الشريان التاجي المزمن، ويجب متابعة الوذمة المزمنة المصاحبة لمظاهر قلبية أخرى بحرص لعلاج القلب.