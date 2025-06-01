شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الصحي بابك السحري.. 7 خطوات تضمن لك فقدان وزن مثالي والان مع تفاصيل الخبر

في رحلة فقدان الوزن قد تهتمين بالأكل والرياضة وتغفلين عاملًا لا يقل أهمية وهو "النوم الجيد"، حيث تؤكد الدراسات أن النوم يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الهرمونات المسئولة عن الجوع والحرق، بينما قلة النوم قد تُبطئ عملية التمثيل الغذائي، وتزيد من الشهية للأطعمة الغنية بالدهون والسكر.



علاقة النوم الجيد بفقدان الوزن

لذلك، إليك 7 خطوات تربط بين النوم الصحي وفقدان الوزن، حسب موقع healthline:

1. نامي من 7 إلى 8 ساعات ليلاً: النوم القصير يعطل هرموني اللبتين والجريلين.

2. ثبّتي ميعاد النوم والاستيقاظ قدر المستطاع: انتظام الساعة البيولوجية يحسن الحرق.

3. تجنّبي الأكل قبل النوم بساعتين: يمنع التخزين الليلي للسعرات.

4. قللي من استخدام الهاتف قبل النوم: الضوء الأزرق يؤثر على جودة النوم.

5. اشربي أعشابًا مهدئة مثل البابونج أو اللافندر لتسهيل الاسترخاء.

6. مارسي تمارين خفيفة في النهار: تعزز جودة النوم وتزيد الحرق.

7. احرصي على غرفة نوم هادئة ومظلمة: النوم العميق يدعم توازن الهرمونات.