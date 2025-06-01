نصائح للحامل خلال أيام عيد الأضحى تابعيها واعملي بها

نصائح غذائية مهمة:

حامل تعد طعامها الصحي

تجنبي الأطعمة الدهنية والمقلية في أيام عيد الأضحى؛ إذ يفضل للحامل تناول اللحوم المشوية أو المطهية بالبخار بدلاً من القلي، وتناول الخضروات والفواكه؛ نظراً لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم وتوفير الطاقة للحامل.

قللي من الحلويات والمشروبات الغازية، نعم يمكن للحامل أن تستمتع بالحلويات باعتدال، ولكن يجب تجنب الإفراط فيها، وتناولي كمية كافية من الماء؛ ما يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على صحة الجنين.

لا تذهبي للنوم مباشرة بعد الأكل، و يفضل الانتظار عدة ساعات، و يجب على الحامل تناول كميات صغيرة من الطعام على فترات متساوية لتجنب الشعور بالغثيان والحموضة.

تناولي الشاي الأخضر، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الحامل والجنين، بجانب المشروبات الطبيعية الخالية من السكر.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 10:22 صباحاً - عيد الأضحى المبارك مناسبة ينتظرها المسلمون كل عام بالبهجة، مع القيام بالطقوس المعتادة من نحر للأضحية والتأهب للولائم والتجمعات العائلية الكبيرة بين الأهل والأقارب، ولكن ينبغي للحامل أخذ احتياطاتها حتى تستطيع مشاركة أسرتها وأهلها الفرحة والاستمتاع دون أضرار صحية، لهذا عليها الإنصات والتفهم لكل ما يطلبه منها الطبيب، وما تطالعه من نصائح وإرشادات صحية ترتبط بنظامها الغذائي.وهناك جانب ثان لا يقل أهمية للمحافظة على صحة الحامل والجنين خلال أيام عيد الأضحى؛ وهو السفر والرحلات الداخلية، إذ عليها أن تفكر عدة مرات قبل أن تتخذ هذا القرار وفقا لأشهر حملها. اللقاء والدكتور عاصم منصور أستاذ النساء والولادة الذي قام بوضع

متى ينتهي الغثيان عند الحامل؟ وماهي طرق علاجه؟

تابع: نصائح أخرى:

أطعمة محظور تناولها

أطعمة صحية غنية بالألياف

البيض: الذي لم يسوَّ مائة بالمائة قد يكون ملوثًا بالسالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الحمى والقيء والإسهال.

السوشي: غير آمن تناوله في الحمل؛ لأنه قد يحتوي على طفيليات التي تسبب الأمراض.

بعض أنواع الأسماك: خاصة تلك التي تحتوي على مستويات مرتفعة من ميثيل الزئبقي، وهو ملوث يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي للجنين، وتشمل: سمك أبو سيف، وسمك القرش، وسمك السلَّور، التونة المعلبة.

اللحوم المصنعة: قللي من استهلاكها؛ مثل السجق واللحم المقدد؛ تحتوي على النترات والمواد المضافة والتي ترتبط ؛ بأورام الدماغ ومرض السكر.

أطعمة آمنة

الماء ضروري لترطيب جسم الحامل

جميع أطعمة الحبوب الكاملة

منتجات الألبان

الفواكة والخضروات

اللحوم الخالية من الدهون

نصائح قبل سفر الحامل

حامل سعيدة بالسفر

تجنب السفر لوقت طويل لأكثر من ٥ ساعات، مع الحرص على تحديد وقت السفر المناسب؛ ويفضل في الأسبوع الـ١٤ إلى ٢٨، وهي الفترة الأكثر أمانًا في الحمل.

تجنب السفر إلى المناطق التي تكثر فيها الأمراض، وتأكدي أن الأشهر الأولى من الحمل، قد لا يكون الوقت الأمثل للسفر، و هنا يجب استشارة الطبيب؛ واختيار الفترة التي تكون قد بدأت تشعرين فيها بنشاط أكثر.

اختيار وجهة مناسبة، تجنب السفر إلى المناطق التي تكثر فيها الأمراض مثل الزيكا والملاريا، مع تجنب السفر الطويل؛ لأكثر من 5 ساعات، وعدم تناول الأطعمة والمشروبات المسببة لغازات البطن قبل السفر.

تناول وجبات منتظمة ووجبات خفيفة للحفاظ على طاقتك وتجنب الغثيان والقيء، شرب الكثير من السوائل؛ للحفاظ على الترطيب، حيث أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تقلصات.

الحرص على ربط حزام الأمان بشكل صحيح أسفل البطن، واطلبي من السائق إن أمكن أن يقوم بتوقفات متكررة خلال الرحلة؛ للتحرك وتمديد الساقين والراحة.

التأكد من وجود تأمين سفر يغطي أي حالات طبية طارئة قد تحدث، مع الحرص على حمل نسخ من سجلاتك الطبية في حال احتجت إلى رعاية طبية.

عليكِ با ستشارة طبيبكِ إن كنتِ تريدين السفر خارج البلاد، بحيث تكون وجهتك آمنة من هواء نقى، وماء جيد وأجواء صحية.

أن يكون لديكِ بعض الوجبات الخفيفة والمياه للشرب، لأن السيدة الحامل تشعر بالجوع والعطش على نحو أسرع من المعتاد، وقد تشعرين ببعض التعب، أكثر من الأيام العادية.

حمل الأغراض الهامة فقط في حقيبتك، واختاري ملابس خفيفة مريحة؛ لتكوني أكثر استرخاء وراحة، واحرصي على أن تحصلي على بعض من الراحة، خلال قيامك بالسفر، حتى لا تشعري بالضعف.

تحركي كثيراً بقدر الأماكن، لأن السيدة الحامل معرضة للإصابة بجلطات الدم من الجلوس لمدة كبيرة، تمشي قليلًا إذا سنحت الفرصة، لتحركي جسدك بدلًا من الجلوس المتعب .

يساعد المشي والسباحة على تحسين الدورة الدموية وتقليل آلام الظهر.يجب على الحامل الحصول على قسط كافٍ من النوم لتجنب الإرهاق.يُفضل تجنب الأماكن التي تحتوي على مصادر إشعاع كالأجهزة الكهربائية أو المحمولة.الزراعة والتدخين السلبي ضار بصحة الحامل والجنين.خاصة التي قد تسبب الحساسية، وإذا كانت الحامل تعاني من حساسية معينة، فمن الأفضل تجنب الأطعمة التي قد تسبب الحساسية.لا ينصح بتناوله إلا بكمية محددة 200 جرام مرة واحدة فقط خلال أيام العيد الأضحى، خاصة أول 3 أشهر في الحمل، وممنوع تماماً تناول الكبد النيئ الذي قد يقوم البعض بتناوله خلال العيد.مثل الفتة والرقاق ويفضل الاهتمام بالخضروات، مع تجنب الأعمال المنزلية، خاصة العنيفة منها؛ لتأثيرها على الحمل والمفاصل.بجانب طبق سلطة كبير يحتوي على الخضروات ذات الأوراق الخضراء؛ مثل البقدونس والكرفس والخيار، والتي تحتوي على الألياف وتساعد على امتصاص الدهون من الجسم والتخلص من المياه الزائدة.وهي آمنة تماماً؛ لأنها غنية بالألياف ومحملة بالمعادن والحديد، وتشمل الخبز والأرز والمعكرونة والقمح والشوفان، عرضة للإصابة بالإمساك، خاصة في الثلث الثالث من الحمل وبعد الولادة.وتشمل الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم، الزبادي، حيث يساعد الحليب على تحسين الهضم أثناء فترة الحمل، ويعد الكالسيوم ضرورياً في فترة الحمل؛ لأنه يساعد في نمو العظام والأسنان الخاص بالجنين، من 2-3 أكواب من الحليب كل يوم.بما لا يقل عن 6 حصص من الفواكه والخضروات يومياً، وذلك لأن الفواكه والخضار غنية جداً بجميع الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ج الذي يقوي اللثة والأنسجة ويساعد في شفاء الجروح بسرعة، ويساعد أيضاً في امتصاص الحديد.الأسماك والبيض والفاصوليا جميعها مفيدة جداً خلال فترة الحمل، ويجب أن تتناول الحامل السمك من 2-3 مرات في الأسبوع، وتشمل الأسماك البحرية السردين والتونة؛ لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد من الدهون الصحية، وتساعد على تطور دماغ الطفل.الابتعاد عن الدهون والدسم وذلك منتشر فى لحم "الخرفان" وبكميات كبيرة.لا تضغطي على نفسك، مراعاة أن معدتك لا تتقبل كميات كبيرة من الطعام خاصة فى الشهور الأولى والأخيرة .عليك بالتزود من الماء، حالة أكلت كميات كبيرة من اللحوم؛ وذلك لهضم البروتينات خاصة فى فصل الصيف.يفضل تناول اللحوم مع طبق سلطة وعصير به فيتامين سى؛ مثل الجوافة والبرتقال لتحقيق أكبر استفادة من كمية الحديد فى اللحوم.تفضل معظم الأسر انتهاز فرصة الإجازة والمناسبات الدينية للسفر، لزيارة الأقارب والأهل، ولتغيير الجو أو تجديد النشاط، لكن بالنسبة للسيدة الحامل عليها أن تفكر عدة مرات قبل أن تتخذ قرار بالسفر:*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.