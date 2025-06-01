7 ألعاب بسيطة لزيادة ذكاء طفلك خصوصاً قبل سن المدرسة

1- لعبة العدد النّاقص لزيادة تركيز طفلك

لعبة الأعداد

ابدئي بتعليم طفلك العد من الرقم واحد إلى الرقم عشرة، واطلعي على طريقة تعليم الأطفال الأرقام، ويجب أن يتم طفلك العد بهذه الطريقة الصحيحة في عمر ما قبل المدرسة، ولذلك فمن الطبيعي أن يعرف أشكال الأعداد ورسمها ويعتاد عليها.

قومي بالعد أمام الطفل من واحد إلى عشرة، ولكن عليك أن تتخطي عدداً وتلاحظي قوة ملاحظة طفلك، وهل لاحظ أنك قد تخطيت عدداً أم لا؛ لأن ملاحظة الطفل للعدد المختفي وذكره بسرعة يعني أنه لديه قدرة عالية على التركيز، ويمكنك تبادل الأدوار مع طفلك، وأن تطلبي منه يعد ويتخطى عدداً وتخبريه بالعدد المختفي، ويمكنك أن تتظاهري بأنك لم تعرفي العدد المفقود.

2 - لعبة المقابلة لزيادة تركيز طفلك

راقبي مستوى ذكاء الطفل وذلك بعد سن الرابعة بحيث أنك يجب أن تكتشفي قدرة طفلك على تعرف الأضداد، بمعنى أنك حين تشعرين بالبرد يجب عليك أن تسأليه: هل تشعر أنت بالبرد أم بالحر؟، بمعنى أنك قد وضعت أمامه كل شعور وضده وهو البرد والحر، كما يمكنك أن تسأليه هل أنت سعيد أم حزين، ويجب أن تهتمي بمعرفة مصدر سعادة طفلك، وأن تكوني حريصة على إسعاده بكل الطرق.

مارسي مع طفلك لعبة المقابلة، وتبدأ بأن تذكري صفة وتنظرين نحو طفلك أو تشيرين نحوه بيدك لكي يقول سريعاً عكسها أو ضدها، ويمكن أن تقيمي مسابقة بين الأطفال والفائز هو الطفل الذي يقول كلمة الضد أسرع من الآخر، ومن الأمثلة على لعبة المقابلة أن تختاري أبيض وأسود، ناعم وخشن، طويل وقصير وهكذا.

3 - لعبة تقوية القدرة على التخيّل

تأكدي أولاً قبل ممارسة هذه اللعبة لقياس قدرة طفلك على التركيز أن طفلك يعرف الأشكال الهندسية مثل المربع والمثلث والدائرة على الأقل، ويجب أن يعرف هذه الأشكال قبل سن المدرسة.

اطلبي من طفلك أن يرسم مثلثاً على ورقة بيضاء دون تحديد مقاساته وهو مغمض العينين، فهذا التمرين سوف يساعد الطفل على زيادة قدرته على التخيل، ويمكنه أيضاً في تطبيق خياله على الورق عن طريق استخدام اليدين والحواس.

4- لعبة حساب أطول فترة تركيز

مارسي مع طفلك هذه اللعبة التي يهمك أن يلعبها أطفالك جميعاً من أجل الحصول على بعض الهدوء والتخلص من الضوضاء في البيت، وحيث إن استمرار هذه اللعبة تزيد من الصفاء الذهني عند الكبار والصغار.

اطلبي من طفلك مثلاً التركيز على صورة معينة معلقة أمامه على الجدار بشرط ألا يتكلم إطلاقاً، ويمكن تجربة أن يحدق في عيني طفل آخر ودون كلام أيضاً وحساب المدة التي سوف ينجح بها الطفل في ذلك، ويمكن أيضاً عقد المسابقات بين الأطفال في هذه اللعبة الشيقة، والتي تسمى لعبة حبس الأنفاس.

5- لعبة الحروف لزيادة تركيز طفلك

اعلمي أن هذه اللعبة تعد من الألعاب التراثية والتقليدية التي لعبناها حين كنا صغاراً وقبل اختراع الأجهزة الإلكترونية، والتي لها أضرار كثيرة وحيث تسلب التركيز عند الطفل، وتشتت انتباهه وتؤدي سرعة الألعاب الإلكترونية التي يلعبها الأطفال هذه الأيام إلى حدوث تشويش في الدماغ عند الطفل بعكس لعبة الحروف التي نعرفها منذ زمن.

قومي بكتابة عدة كلمات على شكل قوائم عمودية مثل كلمات "ولد، بنت، جماد، حيوان، نبات، وبلد"، ثم اطلبي من كل طفل من أطفالك أن يذكر اسماً واحداً من هذه المجموعة يبدأ بحرف الألف وحين تمتلئ الخطوط الأفقية بأسماء تبدأ بحرف الألف يمكن إعادة اللعبة بحرف الباء، ويمكنك تحديد الفائز الذي يملأ الخانات أولاً وتكرر اللعبة على باقي الحروف.

6- لعبة اللون والكلمة لزيادة تركيز طفلك

الألوان

تأكدي أن طفلك قد أصبح قادراً على تمييز الألوان الرئيسية وليس الألوان الفرعية المشتقة من الألوان الرئيسية قبل أن يبدأ طفلك بممارسة هذه اللعبة؛ لأن تعليم الطفل هذه المهارة سوف تساعده على تمييز الألوان، وفي الوقت نفسه القراءة وأيضاً التركيز بدرجة كبيرة وفعلية.

قومي بكتابة اللون وعكسه، فعلى سبيل المثال اكتبي أولاً أمام الطفل على لوحة أو كراسة رسم كبيرة بيضاء ( أحمر - أخضر - أزرق - برتقالي - أبيض - أسود).

قومي بكتابة اللون بعكس لونه مثلاً، يمكنك أن تكتبي كلمة (أحمر)، ولكن بلون مخالف وهو اللون (الأزرق)، ثم اطلبي من الطفل أن يذكر اللون بدلاً من أن يقرأ الكلمة فيجب ألا يقرأ كلمة (أحمر)، وإنما عليه أن يقول (أزرق) لأنها مكتوبة باللون الأزرق، وهكذا يمكن تكرار اللعبة مع باقي الألوان.

7- لعبة إعادة قصة قبل النوم لزيادة تركيز طفلك

قصة قبل النوم

واظبي على قراءة قصة قبل النوم لطفلك ومنذ عمر مبكر، اجعلي هذه من العادات الجميلة التي لن ينساها طفلك وأنت ربما لا تعرفين أن هناك دراسات تؤكد: حكايات قبل النوم.. فوائدها للأطفال تفوق الخيال، ومن بينها تنمية ذكاء وتعزيز قدرات الدماغ عند الطفل على التذكر والحفظ.

ابدئي بلعبة الإعادة بأن تحكي لطفلك في الليلة الأولى حكاية قبل النوم، وبحيث تكون في المرة الأولى قصيرة وواضحة وبدون أحداث كثيرة، وفي الليلة التالية اطلبي من طفلك أن يعيد القصة على مسامع إخوته الصغار، وكذلك يمكن أن تطلبي من الأب التواجد بالقرب من الطفل وسماع الحكاية لكي تشجعي الطفل، ويشعر بالسعادة على إعادة رواية قصة سابقة نضجت في ذاكرته.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 10:22 صباحاً - تهتم كل الأمهات بأن يكون طفلها الذي أنجبته وهو قطعة من روحها ذكياً، ولديه قدرة عالية على التركيز، وبالتالي فهو سوف يحصل على درجات عالية في المدرسة مما ينبئ بمستقبل زاهر له، وبناء على هذا الاهتمام والرغبة في أن يكون طفلك هو الأفضل في كل شيء وبداية من سن ما قبل المدرسة يمكنك أن تختاري بعض الألعاب التربوية الهامة والبسيطة لكي تحصلي على درجة تركيز أعلى لطفلك.يتم اختيار بعض الألعاب التي يمكن أن تلعبها الأم مع طفلها لكي يتهيأ للمدرسة، وذلك قبل سن السادسة بحيث تزيد من قدرته على التركيز، وقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باختصاصية التخاطب والنطق ومشاكل التعلم عند الأطفال الدكتورة منار عبد العزيز، حيث أشارت إلى 7خصوصاً قبل سن المدرسة، ومنها لعبة العد الناقص وقصص قبل النوم وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضاً: أفكار ألعاب للأطفال في العيد... من سن 5 سنوات وما فوق