شكرا لقرائتكم خبر عن لو اكتشفت انك مريض ضغط.. نصائح تساعدك على تجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة أنه من المهم معالجة مشكلة ارتفاع ضغط الدم، مما قد يساعد على تقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير لأسباب مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، ويمكن للتحسينات البسيطة والمستدامة في هذه العوامل الرئيسية أن تُسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

يعاني أكثر من 30% من البالغين في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفيات التي يمكن الوقاية منها

ارتفاع ضغط الدم، مشكلة صحية خطيرة تزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مختلفة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحتى الوفاة. ووفقًا للدراسات، يُعاني أكثر من 30% من البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفيات التي يمكن الوقاية منها.

ومع ذلك، يقول الأطباء إنه يمكنك أيضًا إدارة عدة عوامل صحية معًا، مما يقلل من هذه المخاطر. بالتحكم في هذه العوامل، يمكنك تقليل احتمالية إصابتك بقصور القلب. حددت دراسة أمريكية ثمانية عوامل صحية تساعد على خفض خطر الوفاة على الرغم من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ماذا وجدت الدراسة؟

في إطار البحث، تابع العلماء مؤشرات القلب لأكثر من 70 ألف رجل وامرأة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وسجلوا 6466 حالة وفاة مبكرة. وشملت هذه الوفيات السرطان وأمراض القلب وأسبابًا أخرى. ووجد الباحثون أن من يتمتعون بتحكم أفضل في بعض عوامل الخطر، مثل التحكم في ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي وتجنب التدخين، كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بشكل ملحوظ.

وتحديداً، وفقاً للدراسة، انخفض خطر الوفاة المبكرة بسبب السرطان بنسبة 12%، وبسبب أمراض القلب بنسبة 21%، وبسبب أسباب أخرى بنسبة 10%.

ووجد الباحثون أنه كلما تم التعامل بشكل جيد مع عوامل الخطر الصحية، كان الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أقل عرضة للوفاة المبكرة من جميع الأسباب، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كيفية تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا للدراسة، حتى التحسينات البسيطة في جوانب صحية رئيسية يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة، مما يساعدك على إدارة ارتفاع ضغط الدم بفعالية. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

المراقبة المنتظمة من ضغط الدم

احرص على فحص ضغط دمك بانتظام، مما يضمن بقائه ضمن النطاق الصحي - عادةً أقل من ١٢٠/٨٠ ملم زئبق. يمكنك تقليل استهلاكك اليومي من الصوديوم والتحكم في مستويات التوتر.

وزن الجسم الصحي

لا يعد وزن الجسم مقياسًا مفيدًا للجميع، لذا يوصي الخبراء بالبقاء ضمن نطاق الوزن الصحي - من خلال اتباع بعض التغييرات في نمط الحياة.

احتفظ بـمحيط الخصر الصحي

وفقًا للعديد من الدراسات، يُعدّ قياس محيط الخصر من أفضل الطرق لقياس كمية الدهون الحشوية التي قد تحملها. الحفاظ على محيط خصرك ضمن الحدود الطبيعية - حوالي 88 سنتيمترًا أو أقل للنساء و102 سنتيمتر أو أقل للرجال - يُساعدك على الحفاظ على لياقتك وصحتك.

تناول الأطعمة الصحية للقلب

بعض الأطعمة الصحية والمغذية، مثل الشوفان والمكسرات والأسماك الدهنية، تُحسّن مستويات الكوليسترول لديك. بتجنب الدهون المشبعة، والامتناع عن تناول السكر، وتناول المزيد من الخضراوات والفواكه الخضراء في نظامك الغذائي، يمكنك الحفاظ على مستوى ضغط دمك تحت السيطرة.

اشرب الكثير من الماء

الترطيب هو المفتاح عندما تريد البقاء بصحة جيدة ولياقة.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تدخن، فاطلب الدعم للإقلاع عن التدخين.

تأكد من تضمين ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع - لتعزيز كتلة العضلات واللياقة البدنية.

