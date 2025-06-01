شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تصل لتلف الكبد والكلى.. مكملات غذائية لا تتناولها بدون روشتة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

يُنصح بتجنب بعض المكملات الغذائية إذا لم تكن بوصفة طبية، لأنها قد تُسبب آثارًا جانبية ضارة، أو تتفاعل مع الأدوية، أو تُفاقم الحالات الصحية الحالية، ورغم تسويق العديد من المكملات الغذائية على أنها طبيعية وآمنة، إلا أنها قد تُشكل مخاطر، خاصةً عند تناولها بجرعات كبيرة أو لفترات طويلة.

بدون استشارة طبية، قد لا تعرف ما إذا كان جسمك يحتاج بالفعل إلى عنصر غذائي مُعين، مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن أو التسمم، على سبيل المثال، قد تتراكم الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل أ، د، هـ، وك في الجسم وتُسبب مشاكل صحية، علاوة على ذلك، قد تتداخل بعض المكملات الغذائية مع الأدوية الموصوفة، مما يُقلل من فعاليتها أو يُفاقم آثارها الجانبية.

وفقا لموقع " NDTV" نعرض قائمة بالمكملات الغذائية التي يجب عليك تجنب تناولها بدون وصفة طبية:1. فيتامين أ

على الرغم من أهمية فيتامين أ لصحة البصر والمناعة، إلا أن تناول جرعات عالية منه قد يكون سامًا، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تلف الكبد، والصداع، والدوار، والغثيان، وحتى العيوب الخلقية لدى النساء الحوامل. ولأنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يُخزن في الجسم بدلًا من إفرازه، مما يزيد من خطر الجرعة الزائدة، يُنصح الأشخاص الذين يحصلون على ما يكفي منه من خلال النظام الغذائي بتجنب تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبية.

2. فيتامين د

يُعرف فيتامين د بدعمه لصحة العظام والمناعة، إلا أن تناوله بجرعات عالية قد يُسبب تراكم الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، مما يؤدي إلى تلف الكلى، والارتباك، وأمراض القلب، غالبًا ما يُؤخذ دون فحص مستويات فيتامين د الحالية، مما قد يؤدي إلى تناوله بكميات غير ضرورية أو مفرطة، احرص دائمًا على فحص مستوياتك أولًا واستشر طبيبك.

3. الحديد

تُستخدم مكملات الحديد عادةً لعلاج فقر الدم، إلا أن الإفراط في تناول الحديد قد يُسبب الإمساك والغثيان وآلام البطن، وفي الحالات الشديدة، فشلًا عضويًا، لا يمتلك الجسم طريقة طبيعية للتخلص من الحديد الزائد إلا من خلال فقدان الدم، قد يُعاني الأشخاص الذين لا يعانون من نقص الحديد من فرط الحديد، وخاصةً المصابين بأمراض وراثية مثل داء ترسب الأصبغة الدموية.

4. الكالسيوم

يدعم الكالسيوم صحة العظام والأسنان، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى حصوات الكلى، وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال المساهمة في تراكم اللويحات في الشرايين، وبما أن احتياجات الجسم من الكالسيوم غالبًا ما تُلبّى من خلال النظام الغذائي، فلا ينبغي تناول مكملاته إلا عند الضرورة القصوى وبعد التقييم الطبي.

5. البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على الحفاظ على توازن السوائل الطبيعي، والإشارات العصبية، وانقباضات العضلات، بما في ذلك انقباضات القلب، تناول مكملاته دون وصفة طبية محفوف بالمخاطر، إذ قد تُسبب مستوياته العالية اضطرابات خطيرة في نظم القلب، خاصةً لدى مرضى الكلى أو من يتناولون بعض أدوية ضغط الدم، لذا، فإن إشراف الطبيب ضروري.

6. الميلاتونين

على الرغم من أن الميلاتونين يُستخدم غالبًا لعلاج اضطرابات النوم، إلا أن تناول جرعات عالية منه أو استخدامه لفترات طويلة قد يُسبب خللًا في دورات الهرمونات الطبيعية، خاصةً لدى الأطفال والمراهقين، كما قد يتفاعل مع أدوية ضغط الدم والسكر، يُعد استخدامه لفترات قصيرة وتحت إشراف طبي أكثر أمانًا، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.