شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات صحية تحميك من أمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

تُسبب أمراض الكبد حوالي مليوني حالة وفاة سنويًا، أي ما يُعادل 4% تقريبًا من إجمالي الوفيات عالميًا، ويلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الكبد، وهو عضو حيوي في الجسم، مسئول عن أكثر من 500 وظيفة، بما في ذلك هضم البروتينات، وتخزين المعادن، وإنتاج العصارة الصفراوية، وتنقية الدم، كما أنه مسئول عن تكسير السموم، لذلك يُعد الحفاظ على صحة الكبد أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديأ".

فيما يلى.. 4 أربعة مشروبات تُساعد على تعزيز صحة الكبد:

القهوة

للقهوة تأثير إيجابي على الكبد، حيث يرتبط تناول القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) وتليف الكبد، ويعود ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك، والتي تقلل الالتهاب وتحمي خلايا الكبد، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن تناول كوبين من القهوة يوميًا يحمي من تطور جميع أنواع أمراض الكبد تقريبًا، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني وسرطان الكبد، ولكن عند تناول القهوة، تأكد من تجنب السكريات المضافة أو الكريمة الزائدة، كما أن القهوة منزوعة الكافيين تقدم فوائد مماثلة.

الشاي الأخضر

للشاي الأخضر تأثيرات وقائية وعلاجية لأمراض الكبد، فهو غني بالكاتيكينات، مثل إيبيجالوكاتشين جالات (EGCG)، وهو حليف قوي لصحة الكبد، وقد وجد تحليل تلوي للدراسات أجري عام 2015 أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تنظيم استقلاب الدهون، مما يقلل من تراكمها في الكبد.

كما أن الكمية الكبيرة من مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، متعددة مثل الفينول مفيدة للكبد، فهي تكافح الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تلف الكبد، ويمكن لتناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا أن يُقدم فوائد صحية هائلة.

عصير البنجر

يُعتبر عصير البنجر إكسيرًا طبيعيًا للكبد، فهو غني بالنترات ومضادات الأكسدة، وخاصةً البيتالين، ويُقدم عصير البنجر فوائد مضادة للالتهابات ومُزيلة للسموم، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن عصير البنجر قد يُساعد في تقليل الضرر التأكسدي والتهاب الكبد، وقد يكون تناول جرعات من البنجر مرة أو مرتين أسبوعيًا مفيدًا، ولكن تذكر أن الاعتدال هو الأساس.

الشاي

يمكن للشاى أيضًا أن يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن له تأثيرًا وقائيًا على الكبد أيضًا، وقد وجدت دراسة أُجريت عام 2021 أن تناول مكملات الشاي يمنع تدهن الكبد والتهابه، ويُقلل الإجهاد التأكسدي، ويُنظم ميكروبات الأمعاء، وخاصة شاي أولونج والشاي الداكن، ولكن اختر أنواع الشاي غير المُحلى، وقلل من تناوله إلى كوبين أو ثلاثة أكواب يوميًا لتجنب الإفراط في تناول الكافيين، الذي قد يُرهق الكبد في حال الإفراط في تناوله.