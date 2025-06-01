شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. هذه علامات انخفاض مستويات هرمون الاستروجين وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الاستروجين هو مجموعة من الهرمونات الجنسية التي تنظم التكاثر لدى الإناث، ولها وظيفة أيضًا لدى الذكور، وهو من مجموعة الهرمونات المهمة والأساسية لوظائف جسدية أخرى، مثل صحة القلب والعظام والدماغ.

وظائف هرمون الاستروجين

الاستروجين مهم وضروري وأساسي، وفقًا لتقرير نشر في موقع Health الطبي، لأنه يعزز مجموعة من الوظائف الجسدية منها:

يساعد على بدء الدورة الشهرية لدى الإناث.

يحسن من الرغبة الجنسية.

يساعد على الحماية من الاضطرابات والتدهور المعرفي.

يحسن من نمو العظام والعضلات ويحمي من هشاشة العظام.

يحسن من ترطيب الجلد ومرونته وسمكه والوقاية من الشيخوخة.

يتحكم بشكل كبير في الحالة المزاجية ومستويات السيروتونين للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية.

أعراض انخفاض مستويات هرمون الاستروجين

تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل طبيعي كلما تقدمت المرأة في العمر، وبعد انقطاع الطمث بشكل خاص، وتظهر على شكل أعراض مثل:

هشاشة شديدة في العظام.

تقلبات مزاجية حادة.

اضطرابات في النوم.

تأخر البلوغ عند المراهقات.

إرهاق شديد.

هبات ساخنة.

اضطرابات في الدورة الشهرية.

علاج انخفاض مستويات هرمون الاستروجين

يمكن لبعض الأطباء وصف هرمون الاستروجين الموصوف لبعض السيدات، ولكن وفقًا لاختبارات وكشف واعتبارات كثيرة تختلف من حالة لأخرى، وليس بشكل عشوائي. ومن خلال وصفة طبية يمكن تناول هرمون الاستروجين لعلاج أعراض انقطاع الطمث والوقاية من الهشاشة وعلاج أنواع معينة من السرطان وعلاج بعض أنواع العقم، وفقًا لرؤية المختص وتبعًا للحالة.