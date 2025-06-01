شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الألياف يخلصك من المواد الكيميائية الكامنه بالجسم؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

أشارت دراسة جديدة أجريت مارس 2025 ونشرت في مجلة Environment Health إلى أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الألياف قبل الوجبات مباشرة، ساعدهم في تطهير الجسم من المواد الكيميائية الدائمة الضارة والمحتملة.

المواد الكيميائية في الجسم

أكد تقرير مطول نشر في موقع Health الطبي أن المواد الكيميائية في الجسم هي تلك المواد التي تسبب عددًا من المشاكل الصحية، ومن المعروف أنه من الصعب التخلص منها من الجسم وفقا لتصريح برادلي لام، الحاصل على ماجستير الصحة العامة ودبلومة جراحات التجميل وأكبر باحث السموم في مؤسسة العلوم الوطنية، حيث أكد أنها توجد في مجموعة من المنتجات مثل:

أدوات الطهي

الملابس

رغاوي إطفاء الحرائق

مواد الإسكان

وغيرها

وأكثر طرق التعرض لمركبات هذه المواد هي تناول المياه والطعام الملوث، والتعرض المتزايد لها يؤدي إلى:

ارتفاع نسبة الكوليسترول

اضطرابات في إنزيمات الكبد

رفع فرص الإصابة ببعض أنواع السرطانات

تناول مكملات الألياف

أكدت الدكتورة جينيفر شيليزينجر، المؤلفة الرئيسية للدراسة وأستاذة الصحة البيئية في جامعة بوسطن، أن تناول الألياف المكونة للهلام يمكن أن يزيد من التخلص من الأحماض الصفراوية، حيث تم اعتماد عينة البحث على 72 شخصًا تناولوا مكملات الألياف القابلة للذوبان واستمر هذا لمدة أربعة أسابيع، ولاحظوا انخفاضًا بنسبة 8% في مستويات هذه المواد.

آلية عمل الألياف

تكمن قدرة الألياف على تكوين الهلام في المعدة الذي يلتقط الأجسام الضارة وتخرج من الجسم بكفاءة أكبر مع البراز. فالألياف تمنع إعادة تدوير الجسم وامتصاصه لتلك المواد مرة أخرى.

تناول مكملات الألياف المشتقة من الشوفان

أكدت الباحثة أن تناول مكملات الألياف المشتقة من الشوفان قبل الوجبات استراتيجية سهلة لتحصين الصحة بشكل عام، فضلاً عن استخدامها كمكمل غذائي قد يكون خيارًا مربحًا وصحيًا للغاية لخفض الكوليسترول وتحسين الصحة العامة. إلا أنه يجب الحذر من بعض الأعراض الهضمية المصاحبة لها لدى بعض الأشخاص مثل:

الانتفاخ

الغازات

لذا يجب الالتزام بها وفقًا لمختص.