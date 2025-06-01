شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تورم تحت الإبط.. متى يجب اللجوء للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 04:00 ص

تظهر الكتل تحت الإبط لأسباب مختلفة ومتعددة لدى النساء والرجال، منها الالتهابات وتهيج الجلد وغيرها من الأمراض المزمنة. قد تظهر وتختفي من تلقاء نفسها، وقد تظل موجودة وكامنة.

أنواع الكتل تحت الإبط

وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، تلك الكتل مختلفة الشكل والإحساس والملمس أيضًا، فقد تكون:

صلبة أو لينة.

دافئة بشكل غير عادي.

قد تحتوي على القيح في بعض الحالات.

قد تكون متحركه قليلاً عند الضغط عليها.

قد تزداد في الحجم عندما تكون نشيطًا جسديًا في بعض الحالات.

أسباب وجود كتلة تحت الإبط

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى وجود كتلة تحت الإبط، منها:

بعض أنواع السرطانات أو الأورام، مثل:

- سرطان الثدي.

- أورام الليفية الغدية في الثدي.

- سرطانات الدم.

- سرقومة الأنسجة الرخوة عند البالغين.

- الورم اللمفاوي.

أسباب تتعلق ببصيلات الشعر، منها:

- الدمامل.

- التهابات الغدد العرقية القيحية.

- أكياس البشرة.

- التهابات بصيلات الشعر.

- الشعر النامي تحت الجلد.

مشكلات جلدية تتسبب فيها، مثل:

- القوباء.

- تهيجات بسبب الحلاقة.

- علامات للجلد.

- أورام شحمية.

قد تكون ناتجة عن العدوى الفيروسية، مثل:

- التهابات داء وحيدات النوى.

- مرض الأنفلونزا.

علاج الكتل تحت الإبط

العلاج يكون بالمسبب الناتج عنه هذا التورم، وفقًا للعرض على المختص. وقد تكون:

المضادات الحيوية ضرورية إذا كنت تعاني من العدوى.

مسكنات الألم متاحة أيضًا وأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الانزعاج الناتج تحت الإبط.

قد تكون إزالة الكتلة ضرورية في الأورام الشحمية أو الأكياس أو المشكلات الجلدية الأخرى.

متى يجب أن تتصل بالطبيب؟

عندما تكون هذه التورمات:

لا تختفي بعد أسبوعين من ظهورها.

تشعر بالصعوبة والألم فيها.

تزداد في الحجم.

تنمو بعد إزالتها مرة أخرى.

عندما تصاب بالحمى وارتفاع درجة الحرارة.

سببت أعراض مفاجئة مثل الشعور بالألم عند اللمس.