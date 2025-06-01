شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. ممارسات خاطئة تضر بشرتك الدهنية ونصائح للعناية والان مع تفاصيل الخبر

تنتج البشرة الطبيعية زيتًا طبيعيًا يسمى الزهم، يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة والحفاظ عليها، ولكن الإفراط في إنتاج الزهم يحول البشرة من بشرة عادية صحية إلى بشرة دهنية، خاصة خلال فترة المراهقة، والتي تعد سببًا رئيسيًا لظهور حب الشباب بنسبة تصل إلى 85% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25. هذا ما أكده تقرير نشر في موقع Health الطبي.

سمات البشرة الدهنية تابع التقرير أن للبشرة الدهنية بعض السمات والعلامات المميزة، بأن تكون:

شمعية لامعة

مسامها واسعة

تظهر بها النتوءات وحبوب الشباب

قد تظهر على شكل نطاقات بيضاء أو صفراء أو أكياس

تظهر الرؤوس البيضاء والسوداء فيها بكثافة

قد تظهر بعض القشور البيضاء أو الصفراء على سطح الجلد

الممارسات التي تزيد من دهنية البشرة بعض الممارسات قد تزيد من دهنية البشرة، يجب الانتباه لها، فمن أهم هذه الممارسات:

الالتزام بنظام غذائي غني بالكربوهيدرات والسكريات، لأنه يساعد على نشاط الهرمونات وارتفاع مستويات المؤشر الجلايسيمي. لذلك يجب استبدالها بخبز القمح الكامل والوجبات الخفيفة والبعد عن البطاطس والسكر.

قلة النوم والإرهاق الشديد تحفز إنتاج الزيوت وتجعلها أكثر دهنية وتزيد من مستويات الزهم في البشرة.

بعض ممارسات العناية بالبشرة الخاطئة، مثل استخدام الصابون أو اللوشن غير المخصص للبشرة الدهنية، وبالتالي زيادة في إنتاج الزهم وتهيج البشرة.

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية لابد من اتباعك روتين عناية بالبشرة وفقًا لمختص، ويكون مناسبًا للبشرة الدهنية بشكل خاص:

التقشير المتوازن للبشرة الدهنية والمقشرات العميقة تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتمنع انسداد المسام.

تونر الوجه لترطيب البشرة وتضييق المسام أمر في غاية الأهمية.

لابد من إزالة المكياج ليلاً قبل الذهاب إلى النوم بطريقة صحية ومثالية مناسبة للبشرة الدهنية.

غسل الوجه بانتظام مرتين يوميًا صباحًا وقبل النوم وبعد ممارسة الرياضة وأي أنشطة جسدية حادة تفرز العرق، ولكن يجب أن يكون باستخدام منتجات مناسبة للبشرة الدهنية.

تجنبي تمامًا استخدام الصابون الزيتي أو الكحولي الذي يعمل على تهيج البشرة وإفراز المزيد من الدهون، ويفضل استخدام أنواع غسول رغوية مناسبة للبشرة الدهنية.

لابد من ترطيب البشرة جيدًا، فالمرطب اللطيف الخالي من الزيوت هو المناسب للبشرة الدهنية.

الاهتمام بالحماية من الشمس وأشعتها البنفسجية من خلال واقي من الشمس مناسب للبشرة.

تغيير الوسادات والفرش الذي تنام عليه السيدة صاحبة البشرة الدهنية لعدم تكرار العدوى أو الإصابة بالبثور والحبوب.