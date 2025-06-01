شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعد مكملات الكولاجين على التخلص من السمنة؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المكملات أو أشرطة البروتين الغنية بالكولاجين مرتين يوميًا فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين لم يستخدموها في رحلة إنقاص الوزن، تلك الدراسة التي تم تقديمها مؤخرًا في المؤتمر الأوروبي للسمنة ونشرت في مجلة Nutrients العلمية أظهرت أن المكملات البروتينية الغنية بالكولاجين ساعدت على فقدان ما يعادل ضعف الوزن.

الكولاجين والوزن

قالت خبيرة السمنة سونيا إسكوبار، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية وأخصائية التغذية المسجلة والمعتمدة لمجلة Health، إن الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان بشكل عام، ويعطي البنية للعظام والعضلات والأنسجة الضامة، ولكن عند تناوله كمكمل غذائي، يتم استخراجه من عظام الثدييات البرية والأسماك، لذلك قد تحتوي تلك المكملات على ما يعادل حوالي 10 جرامات من الكولاجين البقري المعالج خصيصًا للاحتفاظ بالمياه في المعدة.

تركيبة المكملات

تحتوي هذه النوعيات على ألياف غذائية نباتية وقطع الصويا وزيت دوار الشمس على ما يعادل 90 سعرا حراريا، وثمانية ونصف من البروتين، و7 جرامات تقريبًا من الكربوهيدرات، وثلاثة جرام تقريبًا من الدهون، وثلاثة جرام من الألياف.

نتائج الدراسة

ولمدة 12 أسبوعًا، قام الباحثون بتجنيد 64 شخصًا تتراوح أعمارهم بين العشرين ل 65 عامًا ويعانون من السمنة الزائدة. وكانت النتيجة بعد خضوعهم لنظام غذائي متضمن بروتين الكولاجين أنهم خسروا وزنًا أكبر وأظهروا تحسنًا أكبر في بعض المؤشرات الصحية مثل:

- ضغط الدم

- محيط الخصر

- مؤشرات الكبد الدهني

- الحفاظ على كتلة الطعام

آلية عمل الكولاجين

أكد الدكتور فيرمان ميلاغارو، الباحث في جامعة نافارا الإسبانية، على أن عادة ما يصاحب فقدان الوزن فقدان كتلة عضلية شديدة، ولكن تناول الألواح الغنية بالكولاجين تحافظ على كتلة العضلات دون الحاجة إلى تمارين رياضية إضافية. يعزز الكولاجين تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، وذلك لأن الكولاجين صعب الهضم، ولذلك فهو يظل صامدًا في الأمعاء الغليظة ويصبح غذاء لميكروبات الأمعاء، منتجًا أحماض دهنية ارتبطت بانخفاض الالتهابات وبمعدلات السمنة، مما يعني أنه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

نصائح لاستخدام مكملات الكولاجين

نصح الدكتور فيرمان بضرورة استشارة الطبيب المختص أو أخصائي التغذية إذا أردت الحصول على تجربة الكولاجين في إنقاص الوزن، حيث ينصح بنوعيات معينة من المكملات الغذائية والتزام بجرعات معينة موصى بها وفقًا للطبيب المختص، الذي يساعد على توخي الحذر من حساسية الطعام، نظرًا لأن مكملات الكولاجين مصنوعة من البروتينات من الحيوانات البحرية، مما يجعلها خطرًا على الأشخاص الذين قد يعانون من حساسية اتجاه المحار.