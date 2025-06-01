شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية "كاندى" .. أستاذ أطفال توضح مخاطر الحلوى على صحة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الحلوى التي تقدم للطفل من أخطر ما يمكن أن يدخل في النظام الغذائى الخاص به، هذا ما أكدته الدكتورة نهال الرفاعى أستاذ أمراض الأطفال كلية طب قصر العيني، مؤكدة أن الحلويات تضر بالطفل وصحته، لأن السكر في حد ذاته يؤثر على الصحة العامة، ويؤثر على نمو الطفل وبنيته.

يؤثر السكر على بناء عظام وقوة الطفل، فيجعله أكثر ضعفا وأقل قدرة على بذل الجهد.

السكريات تعزز من اضطرابات المعدة لدى الأطفال وتصيب إما بالإسهال أو الإمساك.

تؤثر سلبا على مناعة الطفل وقدرته على مواجهة الأمراض ومقاومتها.

تزيد فرص الإصابة بالرعشة أو الرجفة لدى العديد من الأطفال خاصة عند التبول أو خلال النوم ليلا

الشعور بالقلق والتوتر وفرط الحركة

ترفع فرص اختلال سكر الدم لدي الطفل وتصيبه بالخمول الشديد وضعف التركيز.

تزيد فرص التهابات الجهاز التنفسى وزيادة مخاط الأنف والصدر، مما يزيد تهيج الصدر، والسعال وسيلان الأنف.

أضرار السكريات على الأطفالنصائح غذائية للأطفال

السكريات التي يجب أن تقدم للطفل، يفضل أن تكون من مصادر طبيعية مثل الفاكهة الصحية، هذا النوع من السكر، هو المناسب للطفل ويزيد من تركيز الطفل والتعزيز صحته وطاقته وبناءه، ولكن يجب الاعتدال في تناول كميات جيدة ومتوازنة من السكريات الطبيعية، فثمرة فاكهة كل 6 ساعات مناسبة للغاية.

ونصحت أستاذ الأطفال بضرورة الاهتمام بتناول الطعام بشكل متوازن وتقديمه للطفل بشكل صحى: