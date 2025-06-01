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الجسم الصحى يعرف جيدًا تطهير نفسه من السموم وكيف يحافظ على توازنه، لكن في بعض الأحيان، قد تُثقل بعض العوامل الخارجية، مثل الأطعمة المصنعة والتوتر والتلوث، هذا النظام الطبيعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعضاء حيوية مثل الكبد والكلى، فهذه الأعضاء الصامتة تُنقي الجسم وتطرد السموم منه، لذلك من المهم دعمها من خلال تناول أنواع معينة من الفاكهة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 فواكه تناولها بانتظام لتطهير الكبد والكلى بشكل طبيعي:

الرمان

الرمان من الفاكهة المفيدة لتطهير الكلى، وقد سلطت دراسة الضوء على قدرة هذه الفاكهة على خفض مستويات السموم لدى مرضى غسيل الكلى، كما تساعد مستوياتها العالية من مضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجين، على تقليل الالتهاب ومنع تكوين حصوات الكلى، حيث إن تناول طبق صغير من الرمان يوميًا يُمكن أن يحمي وظائف الكلى بفعالية أكبر مما يعتقده الكثيرون.

البابايا

ما يغيب غالبًا عن الأنظار هو العلاقة الوثيقة بين البابايا وصحة الكبد، فهي تحتوي على إنزيم البابين، وهو إنزيم يدعم تكسير البروتينات الغذائية، مما يخفف العبء الأيضي على الكبد، علاوة على ذلك، البابايا غنية بالفلافونويدات وفيتامين سى، وكلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وتوصي العديد من الأنظمة الغذائية التقليدية، بتناول البابايا النيئة أو عصيرها لتطهير الكبد بشكل طبيعى.

التوت البري

التوت البري لا يقتصر دوره على تخفيف الالتهابات فحسب، بل يحتوي على مركبات البروانثوسيانيدين، التي لا تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية فحسب، بل تدعم أيضًا صحة الكلى من خلال الحفاظ على أداء الجهاز البولي بأكمله بشكل سليم، وقد يقلل تناول التوت البري من خطر تطور مرض الكلى المزمن لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

وشرب كمية صغيرة من عصير التوت البري غير المحلى، أو إضافة التوت البري المجفف إلى وجبة الإفطار، يمكن أن يوفر حماية يومية.

الليمون

الليمون ليس مجرد فاكهة لعلاج البرد، بل هو لطيف على المعدة ويحتوي على مركبات الليمونويد، وهي مركبات تحفز إنزيمات الكبد على إزالة السموم، وهذا النوع من التحفيز الخفيف والمستمر للكبد يجعله خيارًا يوميًا ممتازًا، خاصةً لمن يعانون من بطء الهضم أو الانتفاخ العرضى، ويعد تناول عصير الليمون بدون سكر، منعشًا ومنشطًا لخلايا الكبد.

البطيخ

البطيخ ليس مجرد وجبة خفيفة صيفية، فهو مُدر للبول، أي أنه يزيد من تدفق البول دون إجهاد الكلى، وهذا يُساعد على طرد السموم بلطف، كما يحتوي البطيخ على السيترولين، الذي يُحسن تدفق الدم ويُقلل الأمونيا في الجسم، مما يدعم وظائف الكبد والكلى.

إن شرائح البطيخ الطازجة أو العصير، بدون إضافة سكر، تصنع العجائب خاصة في الأيام الحارة لمنع إصابة الجسم بالجفاف والذى يضر الكلى في صمت.

ولا تنس، بجانب تناول هذه الفاكهة يجب الالتزام بنظام غذائي صحي غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مع التقليل من تناول الأطعمة واللحوم المصنعة.