شكرا لقرائتكم خبر عن هذا العصير يصنع العجائب في رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

البنجر الذي كان يُستخدم في السابق كمكون رئيسي في السلطات وغيرها، يمكنه أيضًا القيام بدور آخر مهم، حيث يساعد على التحكم في الوزن، وذلك لأنه غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل البيتاين والنترات الطبيعية، ويُقدم عصير البنجر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى نكهته الترابية ولونه الزاهي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يعد عصير البنجر مفيدًا جدًا لإنقاص الوزن؟

في حين أن الأبحاث حول الدور المباشر لعصير البنجر في فقدان الدهون لا تزال ناشئة، فإن ملفه الغذائي يجعله إضافة قيمة لأي خطة لفقدان الوزن، وهذه فوائد البنجر:

منخفض السعرات الحرارية

يحتوي البنجر على 43 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، وهو غذاء رائع منخفض السعرات الحرارية.

غني بالألياف

يدعم البنجر عملية الهضم والشبع، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

مزيل سموم طبيعي

يحتوي البنجر على البيتاين، الذي يدعم وظائف الكبد ويساعد جسمك على إزالة السموم بشكل أكثر فعالية.

يعزز أداء التمارين الرياضية

بفضل محتواه العالي من النترات، ويعمل عصير البنجر على زيادة تدفق الدم وتوصيل الأكسجين، مما يعزز القدرة على التحمل وأداء التمرين.

غني بالعناصر الغذائية

البنجر غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تدعم عملية التمثيل الغذائي والصحة العامة.

أكثر من مجرد فقدان الوزن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الحمض النووي، وخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. كما أن تأثيراته المضادة للالتهابات قد تُخفف الالتهاب المزمن، الذي غالبًا ما يرتبط بالسمنة ومشاكل التمثيل الغذائي.

كيفية استخدام عصير البنجر فى خطة إنقاص الوزن:

تناول 100-200 مل من عصير البنجر الطازج يوميًا: للحصول على نكهة وعناصر غذائية إضافية، امزجيه مع التفاح، أو الجزر، أو الزنجبيل.

تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والقدرة على التحمل.

يحتوي البنجر على نسبة عالية من الأوكسالات، وقد يُسبب بول أحمر اللون وكلاهما غير ضار، لكنهما جديران بالملاحظة، فإذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم أو مشاكل في الكلى، فاستشر طبيبك أولًا.

ولن يعمل عصير البنجر على إذابة الدهون بين عشية وضحاها، ولكنه طريقة طبيعية مغذية لدعم الطاقة وإزالة السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعدك على البقاء على المسار الصحيح مع أهدافك في إنقاص الوزن.