شكرا لقرائتكم خبر عن آثار التدخين على الجنين خلال الحمل والان مع تفاصيل الخبر

تدخين الأم أثناء الحمل له تأثيرات خطيرة على الجنين، وقد تؤدي هذه الأضرار إلى مشاكل صحية تمتد حتى بعد الولادة، ووفقًا لموقع healthline، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتوعية ضد التدخين، فلابد من التعرف على أبرز المخاطر على الجنين.

إليك أبرز الأضرار التي قد يتسبب بها التدخين خلال الحمل:

نقص وزن الجنين عند الولادة

التدخين يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الجنين، ويؤثر على نموه الطبيعي، فيولد الطفل بوزن أقل من الطبيعي.

زيادة خطر الإجهاض والولادة المبكرة

النيكوتين والمواد السامة الأخرى في السجائر قد تسبب تقلصات في الرحم أو تؤثر على المشيمة، ما يزيد من احتمالية الإجهاض أو الولادة قبل الموعد.

مشاكل في المشيمة

انفصال المشيمة المبكر: وهو حالة خطيرة قد تهدد حياة الأم والجنين.

المشيمة المنزاحة: حيث تغطي المشيمة عنق الرحم، مما يسبب نزيفاً حاداً ويؤثر على الولادة.

التشوهات الخلقية

يزيد التدخين من خطر الإصابة بتشوهات خلقية، مثل:

الشفة الأرنبية (شق الشفة)

شق سقف الحلق

مشاكل في الجهاز التنفسي

أطفال الأمهات المدخنات يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو، التهاب القصبات، والالتهابات الرئوية.

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)

يزيد التدخين أثناء الحمل وبعد الولادة من خطر وفاة الطفل بشكل مفاجئ خلال النوم دون سبب واضح.

مشاكل في النمو والتطور الذهني

قد يؤدي التعرض للنيكوتين داخل الرحم إلى ضعف في التركيز، وصعوبات في التعلم، ومشاكل سلوكية لاحقاً في عمر المدرسة.

وأخيرًا، إذا كنتِ حاملًا وتدخنين، فالإقلاع عن التدخين في أي وقت من الحمل يمكن أن يقلل من هذه المخاطر بشكل كبير.