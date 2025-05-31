شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. 10 علامات تحذيرية للإصابة بالسرطان لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يظهر السرطان بأشكال مختلفة، والكشف المبكر أمر بالغ الأهمية لتلقى العلاج المناسب، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، سيتم تشخيص حوالي 39% من النساء الأمريكيات بالسرطان في مرحلة ما من حياتهن، وستُصاب حوالي واحدة من كل 8 نساء بسرطان الثدي، ويجب على النساء الانتباه للتغيرات التي تطرأ على أجسامهن وطلب الرعاية الطبية على الفور إذا لاحظن أي أعراض غير عادية، فلا يقتصر دور الكشف المبكر عن السرطان على تحسين نتائج العلاج بشكل ملحوظ فحسب، بل يُعد الفحص الدوري والفحص الذاتي جزءًا أساسيًا من الرعاية الصحية الوقائية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 10 علامات تحذيرية للسرطان يجب على النساء عدم تجاهلها:

فقدان الوزن غير المبرر

قد يكون فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر بنسبة 5% أو أكثر من وزن الجسم على مدى ستة أشهر علامة على الإصابة بالسرطان، وقد يحدث هذا دون أي تغييرات في النظام الغذائي أو عادات التمارين الرياضية، ويجب تقييمه من قبل الطبيب.

التعب المستمر

الشعور بالتعب أو الضعف غير المعتاد، حتى بعد الراحة، قد يكون أحد أعراض أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الدم والليمفوما، وغالبًا ما لا يخفف النوم من هذا التعب، وقد يؤثر على الأنشطة اليومية.

تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة

قد تشير التغيرات المستمرة، مثل الإمساك أو الإسهال أو وجود دم في البراز أو كثرة التبول، إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو المثانة، لذلك يجب استشارة الطبيب بشأن أي تغيرات تحدث باستمرار.

حدوث نزيف أو إفرازات غير عادية

قد يكون النزيف غير الطبيعي، مثل نزيف ما بعد انقطاع الطمث، أو غزارة الدورة الشهرية، أو الإفرازات المهبلية غير الطبيعية، علامات على الإصابة بسرطان عنق الرحم، وقد تشير إفرازات الحلمة خاصةً إذا كانت دموية، إلى الإصابة بسرطان الثدي.

السعال المستمر أو بحة الصوت

السعال المستمر أو بحة الصوت التي تستمر لأكثر من أسبوعين قد تكون من أعراض سرطان الرئة أو الحلق، ولكن إذا كان مصحوبًا بسعال دموي، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية الفورية.

عسر الهضم المستمر أو صعوبة البلع

قد يكون عسر الهضم المزمن، أو حرقة المعدة، أو صعوبة البلع علامات على الإصابة بسرطان المريء أو المعدة أو الحلق، فإذا استمرت هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب.

تغيرات الجلد

قد يكون ظهور الشامات الجديدة أو أي تغيرات في الشامات الموجودة، سواء في الحجم أو الشكل أو اللون، مؤشرًا على الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يجب تقييم أي تغيرات جلدية من قبل طبيب أمراض جلدية.

ألم مستمر في البطن أو الحوض

يمكن أن يكون الألم أو الضغط المستمر في منطقة البطن أو الحوض، وخاصة عندما يكون مصحوبًا بالانتفاخ أو الشعور بالامتلاء، علامة على الإصابة بسرطان المبيض أو الرحم.

حمى غير مبررة أو تعرق ليلي

قد تكون الحمى دون سبب واضح أو التعرق الليلي من أعراض سرطانات الدم، مثل سرطان الدم أو الليمفوما، فإذا استمرت هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب.

كتل أو تورم غير عادي

يجب على الطبيب تقييم أي كتلة أو تورم جديد في الثدي، أو تحت الإبط، أو الفخذ، أو الرقبة، مع أن العديد من الكتل حميدة، إلا أنه من الضروري فحصها لاستبعاد احتمالية الإصابة بالسرطان.