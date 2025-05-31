شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر الإلكترونية لا تقل خطورة.. تؤثر على أعضاء جسمك بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

السجائر الإلكترونية أو الـvaping لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية، على الرغم من أنه تم التسويق لها على أنها الخيار "الأكثر أمانًا" أو "الأكثر راحة" بجانب أنها خطوة بداية للإقلاع عن التدخين بشكل نهائى وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، فقد جذبت انتباه المراهقين والشباب بشكل كبير، ولكنها في حقيقة الأمر ليست آمنة، فمعظمها لا يزال يحتوي على النيكوتين، وهى مادة شديدة الإدمان، وقد تؤثر سلبًا على نمو الأدمغة والرئتين والقلب، وفى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين، يوضح تقرير موقع "Healthline"، أضرار السجائر الإلكترونية خاصة على الشباب.

فيما يلى.. أضرار التدخين الإلكتروني على الصحة تأثيرها على الجهاز التنفسى

يزيد التدخين الإلكترونى من خطر الإصابة بالربو وأمراض الرئة الأخرى، بجانب تهيج الرئتين وحدوث ندبات في الرئتين والتأثير على وظائفها.

تأثيرها على القلب

زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تأثيرها على الجهاز العصبي

تأثيرات على نمو الدماغ لدى الأطفال.

تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي.

تأثيرها على الجهاز الهضمي

الغثيان والتقيؤ.

آلام البطن.

آثار أخرى للسجائر الإلكترونية على الصحة

احمرار وتهيج في العين.

جفاف الفم.

رائحة الفم الكريهة.

نزيف اللثة.

إمكانية الإصابة بالسرطان.

تأثيرات على جدار الأوعية الدموية.

تأثيرات على مستويات السكر في الدم.

تأثيرات على الحمل والولادة.

إمكانية حدوث انفجار السيجارة الإلكترونية.

تلف الحمض النووي.