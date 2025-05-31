شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لترطيب جسمك والحفاظ على صحة كليتيك في الحر والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الجسم كثيرًا خاصة في الأيام الحارة، وذلك من ارتفاع درجات الحرارة، حيث يفقد الجسم الكثير من السوائل من خلال التعرق ومن ثم نشعر بالعطش الشديد، ومع ذلك فإن أحد أعضاء الجسم التي يُرهقها حرارة الصيف بشكل كبير هي الكلى، لأن هذا العضو أكثر عرضة للخطر في هذا الفصل مع فقدان كبير للسوائل، واحتمالية الجفاف، وزيادة الضغط على تصفية الدم والحفاظ على توازن الأملاح، وأفضل ما يمكنك فعله لجسمك وكليتيك هو ضمان ترطيب الجسم بشكل كافٍ، ما يضمن بدوره أداء وظائفه بصحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 7 نصائح للحفاظ على ترطيب جسمك وكليتيك:

حافظ على رطوبة جسمك بشرب الكثير من الماء

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) النساء بشرب 8 أكواب من الماء، بينما يُنصح الرجال بشرب 10 أكواب يوميًا، حيث يساعد شرب كمية كافية من الماء الكلى على تصفية الصوديوم واليوريا والفضلات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

تتبع لون البول الخاص بك

لون البول يعتبر مؤشر واضح على ما إذا كنت تشرب كمية كافية من السوائل من عدمه، فاللون المثالي هو البول الفاتح أو الباهت، أما إذا كان لون البول أغمق، فهذا يعني أنك بحاجة إلى زيادة شرب الماء.

تناول الأطعمة المرطبة

قد يكون ترطيب جسمك بالماء العادي مملاً بعض الشيء، لذلك يمكنك الاستعانة بالفواكه والخضراوات الغنية بالماء لترطيب جسمك بطرق لذيذة ومميزة، زد من تناولك للأطعمة مثل الخيار والبرتقال والبطيخ وغيرها.

اشرب الماء قبل تناول الوجبات

ابدأ يومك بشرب الماء، فهو يُنشط الكلى ويُعوض السوائل التي فقدتها خلال الليل، كما احرص على شرب الماء قبل وجباتك لضمان ترطيب مستمر طوال اليوم.

تجنب المشروبات المسببة للجفاف

الحد من تناول المشروبات المسببة للجفاف مثل القهوة لأنها لها تأثير مدر للبول، وبالتالي فقدان السوائل الزائدة في الجسم مما يسبب الجفاف.

احذر من الإفراط في الترطيب

إلى جانب الجفاف، هناك مفهوم الإفراط في شرب الماء، فالاستمرار في ملء الجسم بالسوائل ليس صحيًا أيضًا، فعندما لا تستطيع الكلى معالجة السوائل الزائدة، يؤدي ذلك إلى تورم الأطراف والبطن، إضافةً إلى ذلك، فإن كثرة شرب الماء تزيد من عبء العمل على القلب وتخفف مستويات الصوديوم في الدم.

ضع الطقس في الاعتبار

في المناخات الحارة، يفقد الجسم السوائل بسهولة أكبر، لذلك من المهم تعويض نقص الماء فيه بانتظام، أما في المناخات الباردة، فقد يضطر الجسم إلى الامتناع عن شرب الماء لفترات طويلة.