شكرا لقرائتكم خبر عن لو زعلان أو زهقان.. قائمة أشياء ترفع معدل هرمون الدوبامين للشعور بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

يكثر الحديث على الإنترنت عن توجه جديد للعناية الذاتية، يعد بتحسين معنوياتك وإضفاء البهجة على حياتك اليومية بدعم من مبدعين وخبراء في الصحة النفسية، يُعد هذا التوجه نهجًا جديدًا يُشعرك بالسعادة والرضا النفسي،وهو ما يسمى بقائمة أنشطة ترفع معدل هرمون الدوبامين للشعور بالسعادة، بحسب موقع تايمز ناو.

ما هي قائمة الدوبامين؟

إنها قائمة تضم جميع الأنشطة الشخصية التي تُشعرك بالسعادة، والتي تُحسّن مزاجك وتُضفي على حياتك شعورًا بالسعادة. تمامًا مثل طبق يضم جميع أطعمتك المفضلة. الهدف هو تنشيط عقلك واستعادة ابتسامتك. لذا، كلما شعرتَ بالإحباط أو قلة التحفيز (أو ربما البكاء)، ستكون هذه القائمة بمثابة صديقك المُقرب الذي يُنعشك. كل ما عليك فعله هو طلب ما تُريد من قائمة سعادتك الخاصة.

من أين يأتي؟

يعتمد هذا المفهوم على أفعال بسيطة تُحفز إفراز كمية صغيرة من الدوبامين في الدماغ (وهي المادة الكيميائية التي تُشعرك بالسعادة). لا يوجد معيار واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بتأثير الدوبامين. لكل شخص قائمته الخاصة التي تُساعده على إيجاد السعادة في حياته.

إليك كيفية إنشاء قائمة. الدوبامين لنفسك.

فكر في الأمر باعتباره قائمة عامة في المطعم المفضل لديك: ابدأ بالمقبلات، ثم انتقل إلى الطبق الرئيسي وانتهي بالحلوى.

المبتدئون (جرعات سريعة من الفرح): دش بارد، إشعال شمعة، تمارين تمدد لمدة 5 دقائق

الطبق الرئيسي (معززات طاقة أكبر): المشي لمدة 20 دقيقة في الشمس، والرقص وتحريك جسمك، وتدوين يومياتك لمدة 30 دقيقة، وطهي وجبتك المفضلة

الحلويات: إعادة مشاهدة برنامج الطفولة المفضل، وتصفح موقع Pinterest للحصول على بعض الإلهام، ووضع قناع للوجه

أنشطة اليوم (عالية التأثير): الاتصال بصديق والتنفيس عن غضبك، تجربة هواية جديدة، التخلص من السموم الرقمية لمدة ساعة، جلسة علاجية

يجب أن تكون قائمة الدوبامين الخاصة بك شهية لك. لذا، لديك كامل الحرية في ابتكارها وطهيها كما يحلو لك. والجزء الأفضل هنا هو أنك لست مضطرًا للانتظار حتى تشعر بالضيق لاستخدامها. اعتبر قائمة الدوبامين الخاصة بك غذاءً يوميًا لصحتك النفسية. إنها سعادة استباقية.

