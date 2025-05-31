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الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك، قد يكون الانسحاب أمرًا صعبًا، ولكن قد يكون من المفيد أن تنظر إلى الأعراض كعلامات على أن جسمك يتعافى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التوقف عن التدخين وفوائد ذلك على جسمك من أول ساعة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاقلاع عن التدخين، بحسب موقع better health.

الأعراض الشائعة للإقلاع عن التدخين

الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والأرق، وصعوبة التركيز أو النوم، والعصبية، والقلق، وزيادة الشهية وزيادة الوزن، ويجد العديد من الأشخاص أن أعراض الانسحاب تختفي تمامًا بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا التي قد تواجهها - والتي ستختفي أيضًا - ما يلي:

أعراض البرد مثل السعال والعطس

إمساك

الدوخة أو الدوار

قرح الفم.

مع مرور الوقت، ستجد أن هذه الأعراض تخف، وسيقل تفكيرك في التدخين، وإذا كنت تعاني من أعراض حادة أو طويلة الأمد، فقد يكون من المفيد مناقشتها مع الطبيب قد يفيدك أيضًا استخدام علاجات بديلة للنيكوتين أو أقراص الإقلاع عن التدخين الموصوفة طبيًا.

يتأثر الكافيين (مثل القهوة والشيكولاتة والمشروبات الغازية) أيضًا بدخان التبغ، يُنصح بتقليل المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين عند الإقلاع عن التدخين.

من أول ساعة كيف يستفيد جسمك من الإقلاع عن التدخين؟

في غضون ست ساعات سوف يتباطأ معدل ضربات قلبك وسيصبح ضغط دمك أكثر استقرارًا.

وسيصبح مجرى الدم لديك خاليًا من النيكوتين تقريبًا، وسوف ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في دمك، وسيصل الأكسجين إلى قلبك وعضلاتك بسهولة أكبر.

وقد تتحسن حاسة التذوق والشم لديك، وسوف يقل السعال والصفير لديك، وسوف تتحسن وظائف المناعة لديك والدورة الدموية في يديك وقدميك، وستصبح رئتيك أفضل في إزالة المخاط والقطران والغبار.

من المرجح أن تنخفض مستويات التوتر لديك، ويصبح من الأقل عرضة للسعال المصحوب بالبلغم، وبعد مرور عام واحد، ستصبح رئتيك أكثر صحة وسيصبح التنفس أسهل مما لو كنت واصلت التدخين.

في غضون عامين إلى خمسة أعوام، سوف ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير (وسيستمر في الانخفاض بمرور الوقت).

في غضون خمس سنوات، فإن خطر إصابة المرأة بسرطان عنق الرحم سيكون هو نفسه كما لو لم تدخن أبدًا، وبعد مرور 10 إلى 15 عامًا، سيصبح خطر الإصابة بسرطان الرئة لديك نصف الخطر الذي قد يتعرض له شخص في نفس عمره ويستمر في التدخين.

بعد مرور 20 عامًا، سيصبح خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مماثلًا لخطر إصابة شخص لم يدخن أبدًا.

إدارة أعراض الانسحاب من التدخين

على الرغم من أن أعراض الانسحاب قد تبدو صعبة، إلا أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها مساعدة نفسك على البقاء متحفزًا:

احتفظ بقائمة بالأسباب التي دفعتك إلى الإقلاع عن التدخين واحتفظ بها في متناول يدك في تلك اللحظات التي تشعر فيها بالرغبة في التدخين.

ضع خططًا وابق مشغولاً.

قم بإشراك الأصدقاء والعائلة للمساعدة في تشتيت انتباهك عن رغباتك والحفاظ على تحفيزك.

تأخير التصرف تجاه الرغبة الشديدة لمدة خمس دقائق وعادة ما تمر

قم ببعض التنفس العميق

شرب الماء، أو

افعل شيئا آخر.

روتينات تساعدك على إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام

من أكبر التحديات التي يواجهها الكثيرون في الأيام الأولى للإقلاع عن التدخين هي الرغبة الشديدة في التدخين، بعضها رغبة الجسم في النيكوتين، وبعضها مرتبط أيضًا بروتينك اليومي.

إن تغيير روتينك اليومي قد يساعدك على تجنب تلك المحفزات التي تخبر دماغك أن الوقت قد حان للتدخين.

فيما يلي بعض الأفكار حول الأنشطة التي يمكنك القيام بها بدلاً من التدخين في تلك الأوقات التي عادة ما تلجأ فيها إلى السجائر:

أول شيء في الصباح – الاستحمام.

مع القهوة أو الشاي: قم بتغيير المشروب إلى مشروب مختلف، أو كوب مختلف، أو قم بتغيير المكان الذي تشربه فيه

أثناء تناول الشاي الصباحي - اجلس في مكان مختلف أو مع أشخاص مختلفين، أو اقرأ مجلة أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

بعد تناول وجبة الطعام اذهب في نزهة، أو بعد العمل يمكنك ممارسة الرياضة أو التأمل، وقبل العشاء اجعل وقت العشاء مبكرًا.

عندما تكون مع شخص يدخن - امضغ علكة أو أحضر زجاجة ماء.

تذكر.. في كل مرة تقاوم فيها هذه الرغبة وتفعل شيئًا آخر بدلاً منها، فهذا انتصار في سعيك للإقلاع عن التدخين: فأنت تساعد عقلك على كسر هذا الرابط بين النشاط والسيجارة.

كلما زادت خياراتك لإلهاء نفسك، كان ذلك أفضل، إليك بعض الأفكار الإضافية التي يمكنك تجربتها في أي وقت:

تناول كوبًا من الماء ببطء.

العب مع حيوان أليف.

اتصل بصديق.

العب لعبة على هاتفك.

ضعي القليل من كريم اليد.

قم بحل لغز الصور المقطوعة أو الكلمات المتقاطعة.

قشر البرتقال.

فكر في الأسباب التي تدفعك إلى الإقلاع عن التدخين وتخيل مستقبلًا إيجابيًا.

فوائد الإقلاع عن التدخين تشمل الفوائد التي تعود على صحتك وحياتك من الإقلاع عن التدخين ما يلي:

قد تتحسن حاسة التذوق والشم لديك، ما قد يجعلك تستمتع بطعامك أكثر.

ستصبح ممارسة التمارين الرياضية لزيادة لياقتك البدنية أسهل.

سوف تكون خاليًا من متاعب التدخين، مثل رائحة الدخان، أو ضرورة التأكد دائمًا من أن لديك ما يكفي من السجائر.

ستتحسن مستويات الخصوبة لديك (لدى كل من الرجال والنساء)، وإذا كنت امرأة، فإن فرصك في الحصول على حمل صحي وطفل سليم ستزداد أيضًا.

وسوف تستفيد عائلتك وأصدقاؤك أيضًا لأن:

لن تعرض صحتهم للخطر بالتدخين السلبي بعد الآن

سيكون أطفالك أقل عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والربو والتهاب السحايا والتهابات الأذن.