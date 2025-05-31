شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 70% من حالات التوائم الملتصقة من الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير نشره موقع "CNN"، أن حوالي 70% من حالات التوائم الملتصقة عالميًا، تكون من الإناث، ووفقًا للتقرير، تحدث حالة التوائم الملتصقة مرة واحدة من كل 50,000 إلى 60,000 ولادة، بحسب مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وقد يلتصق التوأم الملتصق في أي من هذه المناطق: الصدر، أو البطن، أو العمود الفقري، أو الحوض، أو الجذع، أو الرأس.

ويعتقد العلماء أن التوائم الملتصقة تتطور من بويضة واحدة مخصبة، تفشل في الانفصال بشكل كامل أثناء انقسامها.

أول حالة توأم ملتصق مسجلة عالميًا

نشأ مصطلح التوائم السيامية، كتعبير عن التوائم الملتصقة، نسبة إلى إنج وتشانج بانكر، وهما توأمان ملتصقان وُلدا في سيام، تايلاند حاليًا، عام 1811، عاشا حتى سن الثالثة والستين، وتزوج كل من تشانغ وإنج وأنجبا 21 طفلًا.



ويعتبر التوأم السيامى بانكر، أولى حالات التوائم الملتصقة المسجلة عالميا، وفي عام 1955، أجرى جراح الأعصاب الدكتور هارولد فوريس من مستشفى ميرسي في شيكاغو، أول عملية ناجحة لفصل التوأم الملتصق.

أشهر حالات التوائم الملتصقة عالميًا

فى 9 أغسطس 2003، ولدت ليا وتابيا بلوك فى ليمجو بألمانيا، ملتصقتان من جهة الرأس، وفي 16 سبتمبر 2004 ، تم فصلهما جراحيا لكن توفيت تابيا بعد ذلك بوقت قصير.

تاتيانا وأناستازيا دوغارو

ولدتها في 13 يناير 2004 في روما، لوالدين رومانيان هما كلوديا وألين دوغارو، هما مرتبطتان من حيث الرأس، وفي أغسطس 2007، أعلن أطباء مستشفى جامعة رينبو للأطفال والرضع في كليفلاند أنهم لن يُجروا عملية فصل للبنتين لأن الجراحة محفوفة بالمخاطر.

جيد وإيرين باكلز

في 26 فبراير 2004، لأبوين هما ميليسا وكيفن باكلز، في المركز الطبي البحري الوطني في بيثيسدا، ماريلاند ويتشاركان كبدًا واحدًا، في 19 يونيو 2004، تم فصلهما بنجاح.

ريجينا وريناتا ساليناس فييروس

وُلدتا في 2 أغسطس 2005 في لوس أنجلوس، حيث كانا ملتصقين من أسفل الصدر إلى الحوض، وملتحمين في عدة أماكن، منها الكبد والأعضاء التناسلية، ويتشاركان الأمعاء الغليظة. وُلدت ريجينا بكلية واحدة. في 14 يونيو 2006، فُصل التوأمان خلال عملية جراحية استغرقت يومًا واحدًا في مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس.

بريسلي فيث وكايلي هوب ويلز

ولدا في 25 أكتوبر 2008 في مدينة أوكلاهوما، وكانتا ملتصقتين من الصدر، ويُعتقد أنهما أول توأم ملتصق من السكان الأصليين الأمريكيين، و في 19 يناير2009، فُصلتا في مستشفى الأطفال التابع للمركز الطبي بجامعة أوكلاهوما في مدينة أوكلاهوما، لكن بعد عامين توفيت بريسلي فيث.

آرثر وهيتور روشا برانداو

ولدا في أبريل 2009 في باهيا بالبرازيل، وهما ملتصقان عند الورك، ويتشاركان المثانة والأمعاء والكبد والأعضاء التناسلية، ولا يفصل بينهما سوى ثلاثة أرجل، و في 24 فبراير 2015، خضع التوأمان البالغان من العمر خمس سنوات لعملية فصل استغرقت 15 ساعة بعد أشهر من التحضير، ثم توفي آرثر بعد ثلاثة أيام إثر إصابته بسكتة قلبية.

حسن وحسين بنحفّاف

ولدا في 2 ديسمبر 2009 في لندن، وكانا ملتصقان من الصدر، لكنهما لا يتشاركان أعضاءً رئيسية. في 8 أبريل 2010، خضعا لجراحة فصل استغرقت 14 ساعة في مستشفى جريت أورموند ستريت، وقد نجا كلاهما.

ريتال وريتاج غبورة

وُلدتا في 22 سبتمبر 2010 في السودان، وكانا ملتصقان عند الرأس، وفي 15 أغسطس 2011، تم فصلهما بنجاح بعد عملية جراحية من أربع مراحل، أُجريت عمليتان في مايو ، وواحدة في يوليو ، والأخيرة في أغسطس.

أسين وأبيو أكيلو

ولدا في 23 سبتمبر 2014 في أوغندا، وهما ملتصقان عند الورك والحوض، وفي 3 سبتمبر 2015، ساعد أكثر من 30 أخصائيًا طبيًا في فصل الحبل الشوكي للتوأم خلال عملية جراحية استغرقت 16 ساعة في مستشفى نيشن وايد للأطفال في أوهايو، وللتحضير للجراحة، استخدم الأخصائيون الطبيون الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء تشريح مشابه للفتاتين.

صفا ومروة الله

وُلدا في 7 يناير 2017 في باكستان، هما ملتصقتان عند الرأس، وفي 11 فبراير 2019، أُجريت عملية فصل صفا ومروة بنجاح بعد 50 ساعة من الجراحة، والتي استمرت أربعة أشهر، في مستشفى جريت أورموند ستريت بلندن .

حسانة وحسينة

ولدا في 12 يناير 2022 في كادونا بنيجيريا، و يتشاركان البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض، وفي 18 مايو 2013، أُجريت عملية فصل التوأم بنجاح في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض، المملكة العربية السعودية.