شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. 7 حيل نفسية تخلصك من السيجارة والان مع تفاصيل الخبر

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، يجب أن تتعرف على أهم فوائد هذا القرار الهام بتخلصك من السيجارة وكل أنواع التدخين الأخرى. وفقًا لتقرير نشر في موقع Cancer Research، هناك فوائد هامة لهذا القرار:

فوائد الإقلاع عن التدخين

الشعور بصحة أفضل: يساعدك هذا الإقلاع عن تحسين حياتك اليومية وزيادة النشاط اليومي.

تحسين حياتك النفسية وصحتك العقلية: المشاعر الإيجابية المحتملة تكون عالية وتواجه بها الاكتئاب والقلق والتوتر.

حماية أصدقائك وعائلتك من التدخين السلبي: الذي يعد خطيرًا على الأطفال والحوامل.

الظهور بمظهر صحي: للحفاظ على بشرتك ونضارتك وقوة جسمك وصحتك.

تقليل خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض الانسداد الرئوي.

الوقاية من السرطانات: مثل سرطان الرئة.

أفضل النصائح للإقلاع عن التدخين نهائيًا

هناك نصائح هامة يجب أن تتبعها عند الإقلاع عن التدخين بكل أنواعه، فأنت تتخلص من روتين راسخ قد اعتدت عليه لفترة من الوقت، لكن الآلاف يقلعون عن التدخين سنويًا، وهذا أمر مفيد لك ولصالحك:

ـ حدد موعدًا حقيقيًا للإقلاع عن التدخين وضع خطة جيدة والتزم بها.

ـ كن مستعدًا على الدوام للإقلاع عن التدخين مهما تعرضت للمواقف الصعبة. فإذا وضعت خططًا ستساعد نفسك وبشدة على الإقلاع عن التدخين. فضع خطة على سبيل المثال عند مقابلة أصدقائك المدخنين كيف سوف ترفض السيجارة.

ـ اطلب المساعدة والدعم ممن حولك من طبيبك من أصدقائك من عائلتك واطلب المشورة كلما شعرت بالحاجة لذلك.

ـ أخبر كل من حولك وعائلتك بأنك سوف تقلع عن التدخين. هذا الأمر سوف يدعمك نفسيًا ويشجعك ويحتفلون بانجازك.

ـ استمر دومًا في محاولاتك إذا لم تنجح في البداية. فلا تتوقف بل استمر في الإقلاع عن التدخين.

ـ استخدم العوامل المساعدة. يمكنك استخدام الأدوية أو استخدام الأدوات التي تساعد على الإقلاع على التدخين أو بدائل النيكوتين وفقًا لرؤية الطبيب المختص.

ـ غير روتينك. فإذا كنت تدخن بجانب القهوة على سبيل المثال، غير هذا الروتين. اصرف انتباهك وغير من حياتك. مارس الرياضة أو شاهد التلفاز أو ابحث واقرأ.