أيهما تختارين: مضاعفات العملية القيصرية أم عيوب الولادة الطبيعية؟

متى يتم التفكير بإجراء الولادة القيصرية للحامل؟

آلام الولادة

اعلمي أن الولادة القيصرية تعرف بأنها حالة خروج المولود والمشيمة عن طريق إجراء شق عرضي في قاع البطن، وتتم هذه الطريقة من الولادة والمعروفة بالولادة القيصرية في حالات وظروف خاصة معينة وفي بعض الأحيان بناء على طلب الأم الحامل، ولكنها عموماً تكون خياراً ثانياً بعد الولادة الطبيعية لأسباب عديدة منها عندما يكون حجم المولود كبيراً، وفي حالة الحمل بتوائم.

توقعي أنه في حال كانت المرأة الحامل قد مرت بحالة ولادة قيصرية أولى أو سابقة؛ فيُفضل بعض الأطباء اتخاذ قرار إجراء العملية القيصرية للمرة الثانية، وفي حالة كان الشكل الذي يتخذه الجنين غير طبيعي مثل المجيء بالمقعدة فيكون ذلك مثلاً هو السبب الذي يؤدي إلى خيار الولادة القيصرية للمرة الثانية، وفي حدوث الحمل عند الأم في سن متقدمة أي "بعد الخامسة والثلاثين"، وفي حال أيضاً معاناة الأم الحامل من زيادة الوزن السمنة؛ فيتم في هذه الحالات اتخاذ قرار العملية القيصرية، إضافة لوجود سبب مهم، وهو وجود ضيق في منطقة الحوض عند الحامل، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ قرار الولادة القيصرية في كل الحالات المحتملة للولادة وليس مرة واحدة فقط؛ لأن عدم نزول رأس الجنين إلى الحوض يعني أن يشكل ذلك خطراً عليه لعدم مرور الحامل بمرحلة الطلق من الأساس.

مضاعفات الولادة القيصرية

الولادة القيصرية

اعلمي أن الولادة القيصرية على الرغم من أنها تمنحك الفرصة للولادة بدون ألم ولكن قد تحدث بعض المضاعفات ومنها حدوث التصاقات في جدار البطن أثناء خياطة جرح الولادة، بالإضافة إلى احتمالية حدوث تضرر في الأجزاء القريبة من الرحم من المثانة والأمعاء، كما أن هناك احتمالات لحدوث عدوى بطانة الرحم وحدوث عدوى أو التهاب في جرح العملية.

توقعي أن يحدث لديك مضاعفات ما بعد العملية الجراحية مثل صعوبة التبول والإصابة بالإمساك المؤلم إضافة للشعور بالصداع بسبب تعرضها للتخدير مما يجعلنا نتساءل ما هي العلاقة بين عملية الولادة القيصرية وشرب القهوة؟ حيث توصف القهوة لتقليل صداع ما بعد الجراحة القيصرية، كما أن معاناة الأم بعد الولادة القيصرية من تراكم الغازات وارتفاع البطن وصعوبة رجوعه لشكله الطبيعي يكون من ضمن الأمور المزعجة والتي تستغرق فترة طويلة لعلاجها.

اعلمي من مضاعفات الولادة القيصرية حدوث جلطات في الساق بعد الولادة وهي من أكثر المضاعفات خطورة والتي تُصيب الأم غالباً في حال عدم اعتنائها بالحركة بعد ساعات من إجراء العملية الجراحية، كما أن احتمالية تسرب بعض السائل الأمينوسي خلال الولادة إلى دم الأم الحامل وقد يتحرك نحو الرئتين، ويتسبب ذلك في حدوث تضييق في شرايين الرئتين، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكلَ صحيةٍ خطيرة مثل حدوث اختلال في ضربات القلب، وزيادة معدل نبضاته، وقد يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية تهدد حياة الأم.

عيوب الولادة الطبيعية

لاحظي أن عيوب الولادة الطبيعية تختلف عن مضاعفات الولادة القيصرية، فعيوب الولادة الطبيعية تظهر قبل الولادة وخلالها على العكس من الولادة عن طريق شق البطن، حيث قد تحدث بعض المضاعفات ولكن بعد إتمام عملية خروج الجنين، ولذلك فخيار الولادة الطبيعية هو الخيار الأفضل بالنسبة للحامل التي لا تعاني من مشاكل صحية أو مضاعفات حمل مع تحملها لعيوب بسيطة للولادة الطبيعية مقارنة بالألم الذي ستشعر به بعد الإفاقة من التخدير.

توقعي أن تحدث الولادة الطبيعية فجأة على العكس من الولادة القيصرية التي يحدد لها الطبيب موعداً في الغالب ويكون لديك الاستعداد النفسي على الأقل لحدوثها في حين أن آلام الطلق سوف تداهمك فجأة وستكونين في حالة انتظار لها بعد مرور النصف الأول من الشهر التاسع.

لاحظي أن معظم الحوامل لا يفضلن الولادة الطبيعية بسبب الطلق المؤلم والذي يستمر لساعات خاصة في حالة الولادة الأولى كما أن هناك مشكلة أخرى تصاحب الطلق وهي احتمالية عدم حدوث التوسع في فتحة عنق الرحم، والتي لا يستطيع أن يحددها الطبيب إلا مع قرب خروج رأس المولود وفي هذه الحالة قد يضطر الطبيب إلى شق منطقة العجان وإجراء خياطة تجميلية ستكون مؤلمةً بعد الولادة لعدة أيام متتالية.

نصائح تعزز من فرص سهولة الولادة الطبيعية

رياضة المشي للحامل

اهتمي بممارسة رياضة المشي في الشهر الأخير من الحمل، حيث إن ممارسة المشي في الهواء الطلق لمدة نصف ساعة يومياً يُسهم بشكل كبير في رفع فرص الولادة الطبيعية ويجب عدم المشي وبذل المجهود مع حدوث الطلق لأن الأم الحامل تكون بحاجة للطاقة لكي تستطيع دفع الجنين إلى الخارج ويمكن ممارسة تمارين رياضية خاصة بالحوامل إضافة لممارسة المشي.

قومي بتدليك حلمتي صدرك باستمرار خلال الأيام الأخيرة للحمل ومع انتظار حدوث الولادة، حيث إن هذه الطريقة تعد من الوسائل الطريفة التي تُسهم بشكل كبير في تعزيز فرص الولادة الطبيعية من خلال تحفيز هرمونات جسم الأم الحامل بشكل طبيعي مع ضرورة عدم تعصير الثديين لكي لا يحدث الاحتقان بهما.

أكثري من تناول ثمار التمر لأن الكثير من الحوامل يتساءلن هل تناول التمر أثناء الحمل يخفف من آلام المخاض؟ والحقيقة أن التمر من الثمار التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لدورها في تسهيل الولادة وتغذية الأم الحامل لأنها تكون بحاجة للحصول على الطاقة خاصة أثناء طلق الولادة ويمكن تناول التمر على مدار اليوم دون أي مخاوف من حدوث أعراض جانبية سوى زيادة الوزن.

اشربي بعض المشروبات العشبية الدافئة خلال اليوم، وذلك في الأيام الاخيرة من شهر حملك التاسع، حيث تستعدين للولادة في أي وقت، ومن هذه المشروبات اليانسون والقرفة وبذور الحلبة، حيث تحتوي مثل هذه الأعشاب على هرمونات أنثوية مهمة تسهم في تعزيز المخاض وتسهيل انقباضات الرحم.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 10:36 صباحاً - تُعَدُّ الولادة القيصرية هي الطريقة الثانية للولادة، ويتم اللجوء إليها في حالات خاصة، ويبقى خيار الولادة الطبيعية هو الخيار الأول عند الأطباء، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ هذا الخيار وكذلك الاستعداد لرفع فرص الولادة الطبيعية من أجل صحة الأم والجنين وذلك خلال مرحلة الحمل.تقع النساء الحوامل في حيرة ما بين مضاعفات الولادة القيصرية التي تنتج عن كون الأم تتعرض لعملية جراحية وخيار الولادة الطبيعية ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة ناهد الزمر، حيث أشارت إلى الإجابة عن سؤال محير يُوجَه للحوامل وهو أيهما تختارينونصائح لتعزيز فرص الولادة الطبيعية في الآتي:قد يهمك أيضاً: عوارض انتبهي لها بعد الولادة القيصرية*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.