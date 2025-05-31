أبرز تجهيزات العيد مع الأطفال وخصوصاً التجهيز النفسي لطقوسه

زوّدي أطفالك بمعلومات عن عيد الأضحى المبارك ضمن تجهيزات العيد

عيد الأضحى

استغلي هذه الأيام وخصوصاً مع بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة للحديث مع أطفالك عن عيد الأضحى، وتزويدهم بمعلومات عن طقوسه ومراسمه من خلال، نصائح كي تعلّمي طفلك طقوس عيد الأضحى، وقبل ذلك يجب أن يعرفوا أسباب الاحتفال به كل عام، ويجب أن تشرحي لهم أركان الحج لكي يفهم الطفل المراسم التي يراها من خلال الشاشات، وتحدثي معه بسهولة ويسر عن فريضة الحج وما يجب علينا القيام به في حال عدم السفر لأداء الفريضة، وذلك من خلال صوم يوم عرفة وزيارة الأقارب وتوزيع العيدية وغيرها.

احرصي على الحديث عن طقوس عيد الأضحى المبارك من دون الإشارة لأن هذا اليوم هو مناسبة للإسراف في تناول اللحوم بل هو مناسبة لكي نقدم اللحوم والهدايا للفقراء والمحتاجين، وكذلك لتقديم جزء من اللحوم كهدايا للأقارب والأرحام، وفي ذلك سوف تجدين طريقة لتقليل استهلاك الطفل لكمية زائدة من اللحوم وتشجيعه على الاهتمام بصحته.

عوّدي طفلك على طريقة أداء صلاة العيد في البيت، ويمكن أن يقوم بذلك عدة مرات لكي يكون مستعداً للذهاب إلى المسجد مع الأب، وراعي أن يكون الطفل لديه استعداد نفسي لذلك، ويمكن أن تهتمي بأداء صلاة العيد مع ابنتك أيضاً، وهذه فرصة لكي يعيش كل أفراد الأسرة هذه الأجواء الروحانية التي لا تتكرر كثيراً خلال العام مع تزيين البيت وسماع تكبيرات العيد قبل حلوله بيوم أو يومين.

اختاري ملابس العيد لأطفالك قبل عدة أيام ضمن تجهيزات العيد

ملابس العيد

احرصي على اختيار ملابس العيد لأطفالك وتجهيزها قبل أيام، ولا تتركي هذه الخطوة حتى اليوم الأخير قبل حلول العيد أو ليوم وقفة عرفة، حيث تكونين مرهقة وليست لديك طاقة للذهاب إلى السوق والتعرض للزحام مع الأطفال خصوصاً، مع ضرورة التزود بمجموعة نصائح حول كيفية اختيار ملابس العيد المناسبة لطفلك، ومن بينها اختيار الملابس التي تكون ذات ألوان زاهية ومقاسات مناسبة وخامات قطنية تساعد على امتصاص العرق، إضافة لضرورة أن تشاركي الطفل في اختيار ملابسه لكي يشعر بالسعادة وتزيدين من ثقته بنفسه.

قومي بالتأكد من تجهيز الملابس للبنت، وكذلك الأكسسوارات المناسبة لها مثل أشرطة الشعر والأحزمة والأحذية، وتأكدي من مقاس الأحذية، ويفضل أن يقيسها الطفل مساءً وليس صباحاً، كما يمكنك أن تقومي بتجهيز ملابس احتياطية ولكن من دون تكلفة مادية تلقي عبئاً على ميزانية الأسرة، لأن الطفل سيكون معرضاً لاتساخ الملابس بالعصائر والحلوى في يوم العيد.

شجّعي أطفالك على زيارة الأجداد والأقارب ضمن تجهيزات العيد

صلة الرحم

حثّي أطفالك على زيارة الأجداد والجدات، وذلك قبل أية مناسبة قد تمر خلال العام، وخاصة قبل العيدين لأنهما من المناسبات التي لا يمكن أن نتأخر فيها عن زيارة الأهل والأقارب، ويجب أن تكوني قدوة لأطفالك في ذلك فتناقشيهم في الهدايا التي يمكن أن تعدونها عند زيارة بيت الجدّ والجدّة، كما يجب أن تشرحي لطفلك من هم الأرحام المقربون له وتضربي مثلاً لحرص الأب على زيارتهم، لأن الطفل يتعلم بالقدوة وهو يعتز بكل ما يقوم به الأب من تصرفات إيجابية وطيبة.

اشرحي لأطفالك ومن خلال التجهيز للعيد قواعد مهمة لتعليم طفلك طقوس وآداب الزيارات والمناسبات، لكي لا تقعي في الحرج أمام الكبار حين تزورين بيوتهم، ومن الضروري أن تضعي قواعد صارمة لا يتجاوزها الأطفال، وفي نفس الوقت ابتعدي عن اتباع أسلوب التهديد وعلّمي الطفل طريقة شكر الكبار حين يحصل على العيدية مع مراعاة تعويده على حسن إدارة المال منذ صغره لكي لا تصابي بالحرج حين ينفق كل عيديته ويطالبك بالمزيد أمام الضيوف.

أعدي توزيعات منزلية بسيطة للعيد مع أطفالك ضمن تجهيزات العيد

توزيعات العيد

استغلي الأيام التي تسبق موعد حلول عيد الأضحى، لكي تعدي بعض التوزيعات المنزلية وبخامات بسيطة مع الأطفال، ويمكن الحصول على أفكار مميزة لتجهيز عيديات الأطفال في عيد الأضحى المبارك من خلال الإنترنت، حيث إن مثل هذه الخطوة تعد فكرة رائعة لاستغلال المخلفات المنزلية وتعليم الطفل طرقاً جديدة للتدبير والاقتصاد والتوفير، كما أن القيام بإعداد توزيعات العيد في المنزل تضفي أجواءً من السعادة والبهجة على البيت وتقرّب بين الأبناء وتعلمهم التعاون والمشاركة.

اهتمي بتخصيص مكان مناسب لتنفيذ هذه الأفكار البسيطة، لكي تعلمي أطفالك النظام مثل اختيار طاولة خاصة، أو ركن من أركان غرفة المعيشة، ولا تنثري الأدوات المستخدمة في أيّ مكان، ويُفضَّل أن يكون المكان الذي ستختارينه مرتفعاً عن متناول الصغار الذين يتعلمون الحبو مثلاً.

قومي بإبعاد طفلك تحت سن عامين عن مكان التنفيذ؛ خوفاً عليه من التضرر من الأدوات المستخدمة؛ خاصة المقصات الحادّة واللواصق، ويمكن تنفيذ النشاط مع الأبناء الأكبر سناً في أوقات نوم الصغير، وابعدي اللواصق عن المتناول، وعلِّمي أطفالك المشاركين معك الحرص على تنظيف مكان العمل وترتيبه، وإعادة كل الأشياء في مكانها بعد الانتهاء من التنفيذ، كما تخلَّصي من البقايا والمخلفات بطريقة صديقة للبيئة.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 10:36 صباحاً - مع قرب حلول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو العيد الثاني الذي نحتفل به بعد عيد الفطر، فتكون الفرحة واللهفة في انتظار هذه الأيام الجميلة والمباركة هي شعار كل بيت، وتهتم الأم بصفتها قائدة البيت وعماده في التجهيز والاستعداد لاستقبال وإحياء طقوس ومراسم العيد وإدخال الفرحة والبهجة على أطفالها وزوجها.من المهم بالنسبة للأم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن تقوم ببعض التجهيزات الخاصة بالعيد مع أطفالها وأهمها يرتبط بالاستعداد النفسي والسلوكي لأيام العيد. ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشد التربوي يوسف زايد، حيث أشار إلىوخصوصاً التجهيز النفسي لطقوسه، من حيث الاستعداد لزيارة كبار السن واختيار ملابس العيد وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضاً: أفكار مميزة لتوزيعات عيد الأضحى المبارك للأطفال