شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الجلطات وأهم أعراضها.. ومتى يجب زيارة الطبيب فورا والان مع تفاصيل الخبر

تعد جلطات الدم مشكلة صحية خطيرة، لأنها قد تؤدى إلى إعاقة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، مثل الدماغ والقلب، مما يمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

و يمكن أن يحدث التجلط في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الساقين والرئتين والكلى والرقبة، وتختلف الأعراض المبكرة لجلطات الدم باختلاف موقعها، ولكنها تشترك أيضا في عدد من العلامات الشائعة مثل الألم والتورم، لذلك فإن معرفة الأعراض المبكرة لجلطة الدم تساعد في الكشف المبكر عنها وعلاجها، وفقا لموقع "Medical news today".

الأعراض العامة المبكرة للجلطات

تختلف الأعراض المبكرة لجلطة الدم باختلاف حجمها وموقعها، ولكن تشمل بعض الأعراض العامة، وهى ما يلي:

الألم

التورم

الدفء

الحساسية

أعراض جلطة الدم في الرئتين

تسمى الجلطة الدموية التي تنتقل إلى الرئتين بالانسداد الرئوي، والتي قد تكون حالة مهددة للحياة، تشمل بعض الأعراض المبكرة للانسداد الرئوي ما يلي:

ضيق التنفس

ألم الصدر

سعال مصحوب بالدم

سرعة ضربات القلب

الشعور بالدوار أو الدوخة

التعرق

أعراض الجلطة الدموية في الساق أو الذراع

يطلق على جلطة الدم في الساق أو الذراع مصطلح الخثار الوريدي العميق (DVT)، وقد لا يعاني بعض المصابين بالخثار الوريدي العميق من أي أعراض، بينما قد يلاحظ آخرون ما يلي:

الألم

التورم

الدفء

طقطقة (إحساس بفرقعة أو طقطقة في المنطقة المصابة).

ويصاب الشخص المصاب بالخثار الوريدي العميق والانسداد الرئوي بالانصمام الخثاري الوريدي (VTE)، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يصيب الخثار الوريدي العميق ما يصل إلى 900,000 شخص في الولايات المتحدة سنويًا.

أعراض الجلطة الدموية في الدماغ

تسمى جلطة الدم في الدماغ بالسكتة الدماغية الإقفارية، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تشكل السكتات الدماغية الإقفارية حوالي 87% من حالات السكتات الدماغية.

وتشمل الأعراض المبكرة للسكتة الدماغية الإقفارية ما يلي:

خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق

تشوش ذهني أو صعوبة في الكلام

صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

صداع شديد مفاجئ

دوار أو فقدان التوازن

صعوبة في المشي أو تنسيق الحركات

وتعد السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، ويجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض طلب الرعاية الطبية الفورية.

أعراض الجلطة الدموية في القلب

يمكن أن تؤدي جلطة الدم في القلب إلى نوبة قلبية، وتشمل الأعراض المبكرة للنوبة القلبية ما يلي:

ألم أو انزعاج في الصدر

ضيق في التنفس

انزعاج أو ألم في الجزء العلوي من الجسم، مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة

غثيان

دوار

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أي من هذه الأعراض طلب رعاية طبية طارئة على الفور.

أعراض الجلطة الدموية في الكلى

جلطة الدم في الكلى هي حالة نادرة تدعى تخثر الشريان الكلوى، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى أو فشلها.

في بعض الحالات، قد لا يعاني الشخص المصاب بجلطة الشريان الكلوي من أي أعراض، ولكن قد يلاحظها آخرون، مثل:

ألم في الخاصرة أو البطن

دم في البول

حمى

غثيان وقيء

أعراض الجلطة الدموية في الرقبة

يمكن أن تؤدي جلطة الدم في الرقبة، والمعروفة أيضًا باسم جلطة الشريان السباتي، إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو الوفاة، وتشمل الأعراض المبكرة لجلطة الشريان السباتي ما يلي:

ضعف أو تنميل في جانب واحد من الجسم

صعوبة مفاجئة في الكلام أو فهم الكلام

مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية

صداع شديد مفاجئ

نوبات صرع

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي من الأعراض المذكورة أعلاه طلب الرعاية الطبية فورًا، خاصةً إذا كانت مفاجئة أو شديدة.