شكرا لقرائتكم خبر عن هل الكبد لا يعمل بشكل جيد؟ 5 علامات تدل على وجود مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

يعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي مئات الوظائف الحيوية لاستمرار الحياة، وينتج الهرمونات والبروتينات التي تحتاجها أجزاء أخرى من الجسم، كما أنه يطرد السموم، وينتج العصارة الصفراوية، وينظم كمية الدم في الجسم، ويستقلب البروتينات والكربوهيدرات والدهون ليتمكن الجسم من استخدامها، ومع ذلك، مع استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، والسكريات، والأطعمة المصنعة، والمكملات الغذائية والطبية، قد تتضرر صحة الكبد بشدة، وقد يتطور الأمر لأن يصبح غير قابلًا للعلاج، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا لمؤسسة الكبد الأمريكية، توفى حوالى 51,642 بالغًا بسبب أمراض الكبد في الولايات المتحدة عام 2020، وهناك 5 علامات تدل على تدهور صحة الكبد لا يجب تجاهلها:

اليرقان

يمكن أن يُسبب تلف الكبد اصفرار الجلد والعينين، ويرجع ذلك إلى أن الكبد مسئول عن معالجة البيليروبين، وهو صبغة صفراء تُنتجها خلايا الدم الحمراء، وإفرازه في العصارة الصفراوية، ولكن عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، فإنه لا يستطيع معالجة هذه الصبغة، مما يؤدي إلى تراكمها واصفرار الجلد والعينين.

ألم في البطن

إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الجزء العلوي الأيمن من بطنك، فقد يكون ذلك بسبب تلف الكبد، ويمكن أن يسبب تلف الكبد التهابًا وتراكمًا للسوائل في البطن، مما قد يسبب ألمًا حادًا عند الحركة والتنفس.

البول الداكن وبراز شاحب

من العلامات الواضحة الأخرى لتلف الكبد، البول الداكن والبراز الشاحب، وذلك بسبب تراكم البيليروبين في الكبد، وقد يُفرز البول بألوان أغمق من المعتاد، مثل البني، إضافةً إلى ذلك، عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، يتوقف عن إنتاج كمية كافية من أملاح الصفراء في البراز، مما يؤدي إلى لون شاحب.

التعب والضعف

الكبد المريض ضعيف في تصفية السموم من مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى شعورك بإرهاق أكثر من المعتاد وتوعك، كما قد يسبب ضبابية في الدماغ حيث تشعر بالارتباك أو عدم التوازن، وذلك بسبب احتباس السوائل، فقد تشعر بضعف في جسمك وتورم في القدمين والكاحلين.

كدمات ونزيف

عندما يتلف الكبد لا ينتج ما يكفي من عوامل التخثر، وهي بروتينات ضرورية لتخثر الدم ووقف النزيف، ويؤدي هذا إلى حدوث كدمات ونزيف أسرع في الجسم، وفي المراحل المتأخرة، قد يتقيأ المريض دمًا بسبب انسداد الكبد.