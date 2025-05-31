شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الأرق.. نظام غذائى يساعد على النوم والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أن ما تأكله طوال اليوم يؤثر على جودة نومك ليلاً، حيث يساعد إضافة أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المناسبة قد يساعد على النوم العميق، ثم الاستيقاظ بنشاط أكبر.

ووفقًا لموقع "CNN"، كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة كولومبيا، أن النظام الغذائي المتوسطي منخفض السعرات الحرارية، بجانب ممارسة الرياضة، يحدان من فقدان العظام حتى أثناء فقدان الوزن.

وأوضحت الدراسة، أنها بعض العناصر الغذائية تساعد على توفير التربتوفان أو تشجيع إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذى ينظم دورات النوم والاستيقاظ، لكن إنتاج الميلاتونين يعتمد على التربتوفان، وهو حمض أميني يحتاجه الجسم من العناصر الغذائية لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه.

ويعد أفضل نهج لتناول الطعام من أجل نوم أفضل، هو التركيز على ما تأكله طوال اليوم، بدلاً من إعطاء الأولوية لطعام واحد لإصلاح سريع، فتناول حفنة من المكسرات قبل النوم مباشرة لن يحل المشكلة

الأطعمة التي تساعد على النوم

وتشير الأبحاث إلى أن تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على أطعمة كاملة مفيدة بشكل عام، وذلك بالتركيز على نظام غذائي غني بالنباتات، مثل الفواكه والخضروات، على أن يكون غني أيضا بالحبوب الكاملة والألياف ومصادر البروتين التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة.

وتشمل هذه الأطعمة البقوليات مثل الحمص والعدس والمكسرات، والبذور والفاصوليا، وهي كلها مصادر جيدة للتريبتوفان، وعند اختيار الكربوهيدرات، ابحث عن الخيارات الغنية بالألياف، وتجنب الكربوهيدرات المصنعة للغاية مثل الكعك والبسكويت والمقرمشات.

ويمكن إضافة الزنك إلى نظامك الغذائي من خلال مكونات مثل اللوز والمحار ونخالة القمح، والمغنيسيوم من خلال بذور الشيا والكاجو والزبادي، وفيتامين ب من خلال الموز والحمص والتونة، وحمض الفوليك من خلال البروكلي والعدس والسبانخ.

أطعمة من الضرورى تجنبها قبل النوم

ومن الضرورى تجنب بعض الأطعمة التي قد تؤثر على جودة النوم، على رأسها الأطعمة السكرية أو الحارة أو الغنية بالكافيين، لتجنب الأرق أو إضطرابات النوم.

ومن الأفضل الإعتماد على الأطعمة المساعدة على النوم، بدلا من الحصول على مكملات العناصر الغذائية، على رأسها مكملات الميلاتونين، وذلك لأن تلك المكملات لا توفر دائمًا الجرعة الصحيحة أو الشكل الأمثل للمغذيات، و في الكثير من الحالات، تعمل المغذيات بشكل أفضل عند دمجها معًا، بينما غالبًا ما توفر المكملات الغذائية المغذيات بمفردها.