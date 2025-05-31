شكرا لقرائتكم خبر عن بتصحى مرهق رغم كفايتك من النوم.. نقص هذا العنصر الغذائى قد يكون السبب والان مع تفاصيل الخبر

أشار أحد خبراء التغذية حسب تقرير صحيفة " الديلى ميل" إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من التعب على الرغم من حصولهم على قسط كافٍ من النوم قد يعانون من نقص في عنصر غذائي غير معروف إلى حد ما – وهو عنصر الكولين.

الكولين هو عنصر غذائي أساسي يتم تصنيعه في الكبد، ولكننا نحصل على غالبية استهلاكنا منه من أطعمة مثل لحم البقر والدجاج والبيض والأسماك والحليب، ويعتبر هذا المركب ضروريًا لوظائف الكبد، وتطور الدماغ، وقوة العضلات، والتمثيل الغذائي، وعمليات الجهاز العصبي.

يقول الخبراء حسب التقرير، إن الحفاظ على مستويات مناسبة من الكولين يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من النشاط وتحسين الوظائف الإدراكية، حيث يلعب العنصر دورًا كبيرًا في صحة أدمغتنا، ومزاجنا، وذاكرتنا، ووظائف الكبد.

قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض تناول الكولين أو نقصه أشياء مثل انخفاض الطاقة، وصعوبة التركيز، أو حتى علامات الكبد الدهني، لأن الكولين يساعد على نقل الدهون خارج الكبد.

هذه المادة الغذائية مفيدة أيضًا لصحة الدماغ، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أنها قد تساعد في تقليل القلق وخفض خطر الإصابة بالاكتئاب، وقد ارتبطت المستويات المنخفضة أثناء الحمل أيضًا بمشاكل الانتباه وزيادة خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال.

يعد نقص الكولين نادرًا نسبيًا، لكن المرض قد يكون له آثار صحية كبيرة، وهو عنصر غذائي رئيسي في إنتاج الدهون التي تدعم قوة الخلايا، وكذلك إنتاج المركبات التي تعمل كرسل بين الخلايا.

وفي الكبد، يساعد على إزالة الكوليسترول، وهو أمر مهم للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي يشارك في ذاكرة العضلات والوظائف الإدراكية وتنظيم ضربات القلب.

ينصح الخبراء بتناول الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل لحم البقر والدجاج والبيض والأسماك والحليب للتأكد من حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية.

بالنسبة للنباتيين، يمكن العثور على الكولين أيضًا في الأطعمة النباتية مثل البروكلي والفول السوداني والفاصولياء الحمراء والفطر، ومع ذلك، حذّرت من أن المصادر الحيوانية تحتوي على كميات أكبر بكثير.

تشمل الأعراض الاستيقاظ مرهقًا على الرغم من النوم الجيد، والصداع، وتقلبات المزاج، وانعدام الدافع، يمكن أن تشمل الأسباب الشائعة نقص الحديد ونقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك والسكري وقصور الغدة الدرقية، وهو عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات مما يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي.

