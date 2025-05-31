شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة مش كفاية.. أكلات ومشروبات تحسن قوة أعصابك وعظامك والان مع تفاصيل الخبر

التمارين الرياضية ومكملات الكالسيوم والحديد ليست أبدًا كافية لتقوية عظامك ما لم تتناول نظامًا غذائيًا صحيًا متوازنًا يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وفيتامين سي وكذلك فيتامين د. أوضح تقرير نشر في موقع webmed الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض مجموعة من الأكلات التي تعزز صحة العظام، ولكن من بينها:

الورقيات الخضراء

الورقيات الخضراء مثل الكرنب الأخضر، تحتوي على حوالي 200 ملغ من الكالسيوم، كما تحتوي على فيتامين ك الذي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

البطاطس الصحية

البطاطس تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، وتعمل على توازن الأحماض في الجسم وتحمي من تآكل العظام بسبب الكالسيوم، حيث تحتوي على حوالي 130 ملج من المغنيسيوم وأكثر من 500 ملج من البوتاسيوم.

التين

التين يحتوي على حوالي 90 ملغ من الكالسيوم، ويعمل على إمداد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز من قوة العظام.

سمك السالمون والأسماك

سمك السالمون والأسماك بشكل عام تعزز من قوة العظام وتحتوي على فيتامين د وأحماض الأوميجا 3 الدهنية، مما يعزز من صلابة العظام.

عصير البرتقال

عصير البرتقال يحتوي على كمية هائلة من الكالسيوم، وهو مفيد لبناء العظام وتقوية الأعصاب.

الفاكهة المجففة

الفاكهة المجففة مثل الخوخ، تزيد من نسبة الكالسيوم وتعزز فيتامين د في الجسم، وتحسن كثافة العظام.

نصائح لتقوية العظام

1. تناول نظام غذائي متوازن: يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين د.

2. ممارسة التمارين الرياضية: بانتظام لتعزيز قوة العظام.

3. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم: مثل الورقيات الخضراء والبطاطس والتين وسمك السالمون.

4. شرب عصير البرتقال: بانتظام لتعزيز صحة العظام.

5. تناول الفاكهة المجففة: مثل الخوخ لتعزيز كثافة العظام.

تقوية العظام تبدأ من الداخل، من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين د. من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تعزيز صحة عظامك وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.