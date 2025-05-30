شكرا لقرائتكم خبر عن في أيام الامتحانات.. 5 أطعمة تناولها يوميا لتعزيز التركيز والذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد الدماغ أحد أهم أعضاء أجسامنا، فهو المسئول الأساسي عن جميع أنشطتنا وردود أفعالنا، ومع ذلك، يحتاج الدماغ إلى كمية محددة من التغذية ليعمل بشكل سليم، فبدون اتباع نظام غذائي سليم وتناول كميات مناسبة من العناصر الغذائية، قد تتأثر وظائف الدماغ بشكل كبير، لذلك من المهم دعم أبنائنا خاصة خلال فترة الامتحانات من خلال تقديم الأطعمة التي تعزز لديهم مستويات التركيز وتعزز الذاكرة بشكل فعال، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أفضل 5 أطعمة تُعزز صحة الدماغ، والتي يُنصح بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لتعزيز الذاكرة والتركيز خاصة خلال فترة الامتحانات:

الأسماك الزيتية

يحتاج الدماغ إلى أوميجا 3 ليعمل بشكل سليم، والأسماك الزيتية، مثل السلمون والتونة والرنجة غنية بأوميجا 3، الذي يُساعد في بناء خلايا الدماغ ويُحسن القدرات الإدراكية، كما يُمكن لأوميجا 3 أن يُعزز قدراتك على التفكير إذا استُهلكت بكميات كافية.

الشوكولاتة الداكنة

لا تشتهر الشوكولاتة الداكنة بمذاقها اللذيذ فحسب، بل بفوائدها الصحية أيضًا، فهي تحتوي على الكاكاو، الذي يحتوي على الفلافونويدات، وهي نوع من مضادات الأكسدة يُعرف بتأثيرها على نمو الأوعية الدموية في أجزاء الدماغ المسئولة عن الذاكرة، وتُعد مضادات الأكسدة بالغة الأهمية للدماغ، إذ تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي.

التوت

مثل الشوكولاتة الداكنة، يحتوي التوت، مثل التوت الأحمر والأزرق والفراولة، على مضادات أكسدة فلافونويدية، وهي غنية بالأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتشين والكيرسيتين، وتتميز هذه المواد المضادة للأكسدة بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل مشاكل مثل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين، الذي يُقدم فوائد عديدة، أبرزها زيادة اليقظة، ويُنصح عادة بشرب القهوة عند الشعور بالنعاس، لأن الكافيين يمنع مادة كيميائية في الدماغ تُسمى الأدينوزين، والتي تُسبب النعاس.

البروكلي

إذا كنت ترغب في تعزيز صحة دماغك، فإن البروكلي إضافة ذكية لنظامك الغذائي، وهذا الخضار الأخضر غني بمركبات تُسمى الجلوكوسينولات، وعندما يتحللها الجسم، تُنتج إيزوثيوسيانات، وهي مواد فعالة معروفة بتقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، ويمكن أن يساعد هذا في حماية خلايا الدماغ وقد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، وسواء كنت تتناول وجبات خفيفة بذكاء أو تُضيفه إلى وجباتك، فإن البروكلي لا يقتصر على قرمشته فحسب، بل يدعم التفكير السليم وصحة الدماغ على المدى الطويل