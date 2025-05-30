شكرا لقرائتكم خبر عن دمية لابوبو.. استشارى: تعلق الطفل بألعاب قبيحة ومخيفة إنذار خطر والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن دمية لابوبو المرعبة والغريبة التي أصبحت ترند عالمي مؤخرًا، قد انتشرت بين فئات كثيرة من أهمها الأطفال، الذين أصبحوا راغبين في اقتنائها واللعب بها. ولكن هل لرغبة الطفل في اقتناء مثل هذه الدمية المرعبة المخالفة لفطرة الأطفال البريئة دلالات نفسية؟

دلالات نفسية لارتباط الطفل بدمية لابوبو

أجاب الدكتور أمجد العجرودي، استشاري النفسية، مؤكدًا على أن النمط الغريب أو المرعب لدى الطفل أمر قد يكون إشارة لمشكلة ما، لا يعني بالضرورة أن الطفل يعاني من مشكلة نفسية، ولكنها إشارة لاضطراب يعانيه. غالبًا ما يرتبط الطفل بدميته كنوع من الأداء الطفولي الذي يعتمد على الارتباط بالأشياء، والاعتياد عليها. ولكن ارتباط الطفل بدمية مرعبة كـ"لابوبو" قد يكون دلالة نفسية مهمة، فهو قد يكون تعبيرًا من الطفل عن بعض المشكلات العاطفية أو النفسية أو العابرة التي يمر بها.

دلالات سلوكية لارتباط الطفل بدمية لابوبو

مشكلات في النوم أو كوابيس أو اضطرابات النوم، إذا ما ترافقت مع رغبته في اقتناء هذه الدمية، كانت دلالة على مشكلة يعانيها.

الخوف أو القلق أو التوتر الذي يعاني منه الطفل قد يحاول التحكم فيه عبر التعلق بما يخيفه.

الشعور بالتوتر وعدم الأمان.

المعاناة من ضغوط نفسية أسرية، على سبيل المثال قد يكون سلوكًا يوضح اعتياد العائلة على مشاهدة أفلام الرعب وغيرها، وهو سلوك غير سليم خاصة لطفل صغير.

رغبة في الاختلاف أو لفت الانتباه أو رغبة في المزيد من الحب والاهتمام.

متى يجب القلق بشأن ارتباط الطفل بدمية لابوبو؟

سلوك مختلف وعابر، ولكن إذا تعلق الطفل بهذه الدمية بشكل خطير وقوي، يصبح دلالة نفسية يفضل خلالها مراقبة سلوكياته وأفعاله وطبيعة لعبه وتعلقه بالدمية. وإذا تفاقم الأمر أو لاحظ الوالدان أمر غير طبيعي، لابد من العرض على مختص أطفال نفسي يحدد المشكلة إذا كان الطفل يعاني من أعراض مصاحبة مثل الرغبة في الانعزال، أو عنف، أو نوبات بكاء، يجب الانتباه لمثل هذه الأعراض وعرضها على مختص.

نصائح لاختيار ألعاب الأطفال

نصح استشاري النفسية بضرورة اختيار الدمى الصحية المناسبة لسن وسلوك وطبيعة الطفل، والبعد تمامًا عن تلك الدمية الخطيرة التي تسمى لا بوبو، لأنها منحنى عنيف وخطير يعزز لدى الطفل مشاعر سيئة وعنيفة ومرعبة، وتفرز من داخله بعض الدلالات النفسية والسلوكية الخطيرة التي قد تتطور بارتباطه بهذه الدمية.

بدائل صحية لدمية لابوبو

اختر دمية لبطل أو شخصية كرتونية جيدة يفضلها طفلك.

يمكنك أن تترك طفلك يرسم رسمة جميلة وتحويلها لدمية بصنعها معه.

اختر الدمى الصحية المفيده التي لا تحتوي على البطاريات أو حواف معدنية خطيرة.

لا تجعل طفلك يرتبط بدمية أو لعبة ما تشتت انتباهه، واختر له أنشطة مختلفة وكن معه فيها.

اهتم بألعاب الذكاء والألعاب المناسبة لعمره التفاعلية.

اهتم بالألعاب التي تنمي لدى الطفل الروح الجماعية مع غيره من الأصدقاء.