شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحميك التعرض لضوء الشمس بانتظام من الأمراض.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

معظمنا يسعى لتعزيز المناعة بشتى الطرق من أجل الوقاية من الأمراض المختلفة، مثل تناول المكملات الغذائية، وإجراء الفحوصات الروتينية، وحتى الاعتقاد في الخرافات، ولكن كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز وايبابا تاوماتا راو بجامعة أوكلاند، كيف يُمكن للتعرض لضوء الشمس أن يُعزز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا يقول البحث؟

يكشف هذا البحث، المنشور في مجلة علم المناعة، أن الخلايا المتعادلة، وهي أكثر خلايا الدم البيضاء شيوعًا، تمتلك ساعات داخلية تستجيب لضوء الشمس، مما يُعزز قوة الجهاز المناعى خلال ساعات النهار، وفى هذا الشأن، راقب العلماء الخلايا المناعية آنيًا باستخدام سمكة الزرد الشفافة، التي تتشابه جيناتها بشكل كبير مع البشر، وكان اكتشافهم مذهلًا، فهذه الخلايا أكثر نشاطًا وفعالية خلال النهار، مما يشير إلى أن جهازنا المناعي مُهيأ لمكافحة مسببات الأمراض عند تعرضه المباشر لضوء الشمس.

وقد مكّن نموذج سمكة الزرد الباحثين من التحكم بدورات الضوء ومراقبة تأثير التداخل اليومي على المناعة بصريًا.



سمك الزرد

ما هو سمك الزرد؟

سمك الزرد، المعروف علميًا باسم دانيو ريريو، هو سمك صغير يعيش في المياه العذبة الاستوائية ويستخدم على نطاق واسع في الدراسات، وخاصة في مجالات علم الوراثة، وعلم الأحياء والمناعة.

من الحقائق الفريدة لهذا الكائن الحي تشابهه الجيني مع البشر، فحوالي 70% من الجينات البشرية لها نظير في سمك الزرد، مما يجعله ذا قيمة كبيرة لدراسة الأمراض البشرية، ولهذه النتائج آثار عميقة، فالأشخاص الذين تعطلت إيقاعاتهم اليومية (وهي عملية طبيعية تُنظم دورة النوم والاستيقاظ وغيرها من الوظائف البيولوجية)، مثل الأشخاص الذين لا يتعرضون باستمرار لضوء النهار الطبيعي، قد يعانون من ضعف في وظائف المناعة، كما تُقدّم هذه الدراسة فهمًا أعمق لكيفية التحكم في الاضطرابات الالتهابية المزمنة.

ويقترح الخبراء أن التعرض المنتظم للضوء الطبيعي، وخاصةً في الصباح (الصباح الباكر قبل الساعة العاشرة صباحًا)، قد يكون نهجًا مباشرًا وغير دوائي للحفاظ على وظائف المناعة، وهذا يتوافق مع الإرشادات الحالية بشأن أهمية الضوء في تنظيم النوم والحفاظ على الصحة النفسية، ويبدو الآن أنه يُعزز مقاومة العدوى، ويعتقد فريق البحث أن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى طرق جديدة في إنشاء علاجات تعتمد على الضوء أو علاجات تنسق توصيل الدواء لتعمل بشكل أفضل مع وظائف المناعة في الجسم.

وبما أن العالم لا يزال يعاني من الأمراض المُعدية، يُسلط هذا البحث الضوء على أداة أساسية في الصحة العامة، وإن كانت تُهمل عادة، ألا وهي ضوء الشمس، فرغم أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية له مخاطره الخاصة، إلا أن جرعة يومية معتدلة من ضوء الشمس قد تُساعد في دعم المناعة.