شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم التوعية بالمرض.. أعراض ومضاعفات التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

مرض التصلب المتعدد هو ذاك المرض المناعي الذاتي الذي يطلق عليه التصلب اللويحي في بعض الأحيان، هو مرض شديد التعقيد يختلف تأثيره من شخص إلى آخر.

قد يصاب الشخص بعرض واحد، وبعض الأشخاص الآخرين قد يصابون بأعراضه جميعها ومضاعفاته، وهو حالة مناعية ذاتية تسبب تصلبًا واضحًا بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم، هذا ما وضحه تقرير نشر في موقعwebmed .

الأعراض الواضحة للتصلب المتعدد

- ألم شديد

- دوخة

- صعوبات في تنظيم المثانة

- فقدان التوازن

- تصلبات وتشنجات في العضلات

وتزامنًا مع اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد، لابد من التوعية بمضاعفاته الخطيرة. الكثير من المضاعفات تختلف شدتها بين الخفيفة والشديدة تكون مصاحبة للتصلب المتعدد:

مضاعفات التصلب المتعدد 1. تصلب العضلات وتشنجها:

من الشائع جدًا الشعور بألم كبير في العضلات والتشنج وتيبس العضلات. ولا يمكن للمريض إرخاء قبضة اليد أو ثني المعصم بسهولة أبدًا. فالتشنجات تكون مؤلمة ويحدث التيبس والتشنج في أي مكان من الجسم، لكن عضلات الساق غالبًا هي الأكثر تأثرًا.

2. ألم حاد في المفاصل والظهر:

بعض المضاعفات تتعلق بالإشارات الكهربائية للعضلات التي تتحكم في عملية التبول والتبرز، لذلك قد تحدث مشاكل في الأمعاء والمثانة حادة، مثل:

- صعوبات في التحكم في وقت التبول

- الشعور بالحاجة للذهاب فورًا إلى الحمام

- تغيرات كثيرة في القدرة على التبول

- صعوبات في التبول

3. التهابات العصب البصري ورأرأة العين:

مشاكل في الرؤية واضحة تصيب من يعانون من مرض التصلب المتعدد. فالتهاب العصب البصري يكون عبارة عن ألم في العين وعدم وضوح في الرؤية، وقد يفقد المريض رؤية الألوان مؤقتًا وتعود بعد فترة.

4. اضطرابات حادة في التوازن:

العضلات وضعفها والتشنجات التي تحدث ومشكلات الرؤية كلها تؤثر بشكل كبير على التوازن وطريقة المشي. ولكن علاجات طبيعية كثيرة تم تطبيقها لمساعدة مرضى التصلب المتعدد، كما تساعد العكازات والمشايات والكراسي المتحركة على التحرك بسهولة.

5. قصور الصحة العقلية:

فهو مرض مزمن يؤثر نفسيًا وعاطفيًا وعقليًا على المريض به، فيشعر بالإرهاق الشديد أحيانًا، وبالتالي قد يدخل في نوبات قلق حادة أو اكتئاب شديد. وقد يحتاج بعض المرضى إلى تناول مضادات الاكتئاب أو بعض العلاجات والاستشارات النفسية التي تساعد على تخطي هذه المشاعر.

6. يعاني مريض التصلب المتعدد :

في بعض الأحيان من احتمالية الإصابة بالصرع، وهو اضطراب دماغي يسبب نوبات قد تكون خفيفة إلى مؤقتة أو شديدة. يمكن أن تساعد بعض الأدوية المضادة للصرع في بعض الأحيان في علاج هذه المشكلة. وقد لا يحتاج مريض التصلب المتعدد لأية علاجات للنوبات، ويتم إدارتها.