شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات فيتامين د.. 3 شروط لتحقيق أقصى استفادة دون أضرار والان مع تفاصيل الخبر

يلعب فيتامين د، المعروف أيضًا بفيتامين أشعة الشمس، دورًا أساسيًا في دعم صحة العظام، ووظائف المناعة، وعلى الرغم من أن الجسم قادر على تحمل التعرض لأشعة الشمس، إلا أن نقص فيتامين د يُعد من أكثر حالات نقص التغذية شيوعًا حول العالم، حيث يعاني حوالي 42% من البالغين في الولايات المتحدة من نقص فيتامين د، والأرقام في ازدياد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ويمكن أن تساعد المكملات الغذائية في تعويض نقص فيتامين د، خاصةً إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى فيتامين د، ومع ذلك، فإن تناول مكملات فيتامين د بفعالية يتطلب أكثر من مجرد تناول حبة دواء، وإليك ثلاث قواعد مثبتة علميًا يجب عليك اتباعها لتحقيق أقصى استفادة من فيتامين د:

اختر النوع الصحيح من فيتامين د

ليست جميع مكملات فيتامين د متشابهة، فهناك نوعان رئيسيان من فيتامين د: فيتامين د2 (إرجوكالسيفيرول) وفيتامين د3 (كوليكالسيفيرول)، وكلاهما يؤدى نفس الدور إلا أن تركيبة فيتامين د2 ود3 يختلفان اختلافًا طفيفًا، ويكمن الاختلاف الرئيسي في أن فيتامين د2 مصدره النباتات، بينما مصدر فيتامين د3 هو الحيوانات، ومع أن كلا النوعين يزيدان من مستويات فيتامين د في الدم، إلا أن فيتامين د 3 قد يزيده بنسبة أعلى ولفترة أطول من فيتامين د2. لذلك إذا كنت تتناول مكملات فيتامين د، ففكر في اختيار فيتامين د 3.

الجرعة أمر بالغ الأهمية

جرعة الفيتامينات مهمة بنفس القدر، وتتراوح الكمية الغذائية الموصى بها للبالغين بين 600 و800 وحدة دولية يوميًا، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، إلا أن الجرعات المثلى تختلف باختلاف عوامل فردية كالعمر والوزن ولون البشرة ومدى التعرض لأشعة الشمس، ووفقًا للإرشادات الحالية في الولايات المتحدة، فإن الجرعة المناسبة الموصى بها للبالغين بين 600 و800 وحدة دولية يوميًا، ومع ذلك، قد تؤدي الجرعة الزائدة إلى التسمم وأعراض مثل الغثيان، وحصوات الكلى، وفرط كالسيوم الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب أولًا لاختبار النوع والجرعة المناسبة من فيتامين د وفقًا لحالتك، واحرص على اختيار العلامات التجارية الموثوقة التي تخضع لاختبارات خارجية لضمان نقاء المنتج وفعاليته.

وقت تناول مكملات فيتامين د

التوقيت أمر مهم عند تناول مكملات فيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أنه لا يذوب في الماء ويتم امتصاصه بشكل أفضل في مجرى الدم عند إقرانه بالأطعمة الغنية بالدهون، لذلك فإن تناول مكملات فيتامين د مع وجبة الطعام يمكن أن يعزز الامتصاص، وتشير الدراسات إلى أن تناول مكملات فيتامين د مع وجبة تحتوي على دهون زاد من الامتصاص بنسبة تصل إلى 32٪ مقارنة بتناولها على معدة فارغة.

والأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك الدهنية، وقد تتوافق تناول جرعات فيتامين د في الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر بشكل أفضل مع إيقاعات الجسم اليومية، وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول فيتامين د في وقت مبكر من اليوم يدعم جودة نوم أفضل، لأنه يؤثر على إنتاج الميلاتونين.

والاتساق مهم أيضًا، اختر وقتًا يمكنك الالتزام به يوميًا، وتذكر أن الانتظام في تناوله أهم من الساعة المحددة، وعلى الرغم من أن مكملات فيتامين د تقدم فوائد صحية كبيرة، من تقوية العظام إلى تعزيز جهاز المناعة، فمن المهم استشارة الطبيب دائمًا لمراقبة مستوياته وتجنب المخاطر، إن وجدت.