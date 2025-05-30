شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات يومية ترفع ضغطك فى صمت والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا وأكثرها خطورة، وفى أغلب الأحيان، يتم تجاهل الأعراض حتى الشائعة لهذا المرض، وقد أصبح سببًا للوفاة ومع التقدم في السن، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، حسبما أفاد تقرير موقع "WebMD".

ويمكن للعادات اليومية والخيارات الغذائية السيئة أن تكون سببًا لارتفاع ضغط الدم.. على النحو التالى:

استهلاك السكر

يُشير التقرير إلى أن تناول السكر المُضاف قد يرفع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 15 نقطة والانبساطي بمقدار 9 نقاط، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، ويُمكن العثور على السكر المُضاف بكميات كبيرة في المشروبات الغازية والأطعمة المُحلاة المُصنعة.

الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم

إذا كنت تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، فهناك احتمال كبير أن تكون مصابًا بارتفاع ضغط الدم، ويُسبب انقطاع النفس النومي اضطرابًا طبيعيًا أثناء الليل، وذلك بإطلاق هرمونات التوتر وتقليل مستويات الأكسجين، مما يزيد الضغط على نشاط القلب والأوعية الدموية، ولتجنب انقطاع النفس النومي، يُنصح بإنقاص الوزن.

تناول مضادات الاكتئاب

مضادات الاكتئاب، وخاصةً تلك المتعلقة بالمزاج والصحة النفسية، قد تكون قاتلة إذا تم تناولها دون وصفة طبية، لذلك يجب استشارة الطبيب بشأن مضادات الاكتئاب خاصة إذا تم تناولها مع أدوية أخرى مثل فينلافاكسين ومثبطات أكسيداز أحادي الأمين بدون استشارة طبية، وقد يترتب على ذلك ارتفاعًا فى ضغط الدم.

التحدث كثيرًا

غريب ولكنه صحيح، فأثناء الحديث، تُعبر عن مشاعرك، خاصةً عند الحديث عن موضوعات شخصية تخصك، فقد يُثير هذا انفعالاتك ويرفع ضغط دمك، ولتجنب ذلك، يجب أن تتحكم في مشاعرك، وتُساعد ممارسة تقنيات مثل اليوجا والتأمل على تعلم الصبر والتحكم في المشاعر.

عدم شرب كمية كافية من الماء

الجفاف هو حالة نقص الماء في الجسم، مما يُضيق الأوعية الدموية ويزيد الضغط على القلب، مما يُسبب اختلالات كيميائية، لذلك لا تنسَ شرب المزيد من الماء والحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار.

تناول مزيلات الاحتقان

في بعض الأحيان، قد تكون هذه العلاجات المنزلية قاتلة إذا لم تُعالج بشكل صحيح، فقد تُسبب مزيلات الاحتقان انكماش الأوعية الدموية، ما يُسبب ضغطًا على نشاط القلب والأوعية الدموية، ويزيد من إجهاد القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

نقص مستويات البوتاسيوم

إذا كنت تعاني من نقص البوتاسيوم، فقد يُخل ذلك بتوازن الصوديوم لديك، حتى بدون تناول الملح، ويؤدي إلى تراكم السوائل في الكلى، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولتجنب ذلك، يمكنك تضمين أطعمة وخضراوات مثل السبانخ والبازلاء الخضراء في نظامك الغذائي اليومي.

الألم حاد

الألم الحاد هو ألم يُشعر به فجأة، وقد يُسبب أيضًا ارتفاعًا في ضغط الدم، ولكن لفترة قصيرة فقط، ولتجنب الألم الحاد، ينبغى تحديد السبب وعلاجه لتجنب أى مخاطر مترتبة عليه.