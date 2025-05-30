شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: دهون البطن ترتبط بشكل وثيق بالإصابة بالصدفية والان مع تفاصيل الخبر

قال باحثون إن دهون الجسم المركزية، خاصةً حول البطن، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بالصدفية مقارنةً بدهون الجسم الكلية، خاصةً لدى النساء، وكشفت الدراسة، التى أجراها باحثون بمعهد سانت جون للأمراض الجلدية بكلية كينجز لندن، ونشرها موقع "Science daily"، أن الارتباط بين الدهون المركزية والصدفية، ظل ثابتًا بغض النظر عن الاستعداد الوراثي، ما يشير إلى أن دهون البطن تُعدّ عامل خطر مستقل.

والصدفية تعد حالة جلدية التهابية مزمنة، ويعاني العديد من المصابين بالصدفية من ارتفاع مستويات الدهون في الجسم، ورغم أنه من المعروف أن زيادة مستويات الدهون في الجسم تزيد من خطر الإصابة بالصدفية، إلا أن تأثير توزيع الدهون والعوامل الوراثية لا يزال غير واضح.

وقام باحثو الدراسة الحالية بتحليل بيانات أكثر من 330 ألف مشارك، من أصول بريطانية في البنك الحيوي البريطاني، من بينهم أكثر من 9 آلاف شخص مصاب بالصدفي، وتم فحص 25 مقياسًا مختلفًا لدهون الجسم، باستخدام الطرق التقليدية وتقنيات التصوير المتقدمة، لتقييم ارتباط كل منها بالصدفية.

وأظهرت الدراسة أن مكان تخزين الدهون في الجسم، له دور مهم في خطر الإصابة بالصدفية، ويبدو أن الدهون المركزية خاصةً حول الخصر تلعب دورًا رئيسيًا، مما له آثارٌ مهمةٌ على كيفية تحديد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالصدفية، أو الإصابة بمرضٍ أكثر شدة، وكيفية اتباع استراتيجيات الوقاية والعلاج.

ومع استمرار ارتفاع معدلات السمنة عالميًا، من المهم فهم كيفية تأثير أنماط الدهون المختلفة في الجسم على الحالات الالتهابية المزمنة مثل الصدفية، حيث تشير النتائج إلى أن الدهون المركزية في الجسم تساهم في خطر الإصابة بالصدفية، بغض النظر عن الاستعداد الوراثي، وتؤكد أهمية قياس محيط الخصر واستراتيجيات الوزن الصحي الاستباقية في رعاية مرضى الصدفية.

وتشير الروابط المرصودة بين الدهون المركزية في الجسم والصدفية إلى وجود آليات بيولوجية كامنة تساهم في المرض، وهي آليات لم تُفهم بالكامل بعد، وتتطلب مزيدًا من البحث".

وأشارت الدراسة أيضا إلى إمكانية علاج مرض الصدفية بالإنكريتين، والإنكريتينات هي هرمونات مشتقة من الأمعاء، وتتألف أساسًا من ببتيد شبيه الجلوكاجون-1 (GLP-1) وببتيد الأنسولينوتروبي المعتمد على الجلوكوز (GIP)، والتي تنظم الجلوكوز والهضم والشهية، وهي معتمدة لعلاج داء السكر والسمنة وانقطاع النفس الانسدادي النومي المرتبط بالسمنة، لكن هذا الامر يستلزم إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق لعلاج الصدفية، باستخدام GLP1RA كعلاج وحيد، فى حين أن العلاجات الحالية تركز فقط على أعراض الجلد والمفاصل عند علاج الصدفية.