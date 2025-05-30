شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيتامين F.. اعرف مصادره وفوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين F هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى حمضين دهنيين أساسيين وهما حمض ألفا لينولينيك (ALA) وحمض اللينوليك (LA)، وينتمي هذان الحمضان إلى عائلات أحماض أوميجا 3 و6 الدهنية على التوالي، وهما في الواقع ليسا فيتامينات، بل مغذيات دقيقة، ولا يُنتج الجسم هذه الأحماض، ويجب الحصول عليها من مصادر غذائية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا فيتامين F مهم لـصحة الجلد؟

تُساعد هذه الأحماض على تحسين وظائف الجسم، بما في ذلك صحة الجلد، حيث تُحسن وظيفة الحاجز الواقي، وتمنع جفاف الشعر والبشرة، حيث يُصاب الحاجز الواقي الجلدي بضعف في معظم أمراض الجلد، لذلك تعد هذه الأحماض مُساعدًا هامًا في العلاج، كما تتميز بخصائص مضادة للالتهابات تحمي الأعضاء من التلف الالتهابي.

وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية يُطلق على كل من حمض ألفا لينوليك (ALA) وحمض اللينوليك (LA) اسم الأحماض الدهنية الأساسية لأن الجسم لا يستطيع تصنيعهما بنفسه، بل يجب الحصول عليهما من خلال النظام الغذائي، وبمجرد الحصول عليهما، تلعب هذه الأحماض الدهنية دورًا حيويًا في العديد من العمليات بالجسم، ويُعد حمض ألفا لينوليك (ALA) وهو من أحماض أوميجا 3 الدهنية، بجانب حمض إيكوسابنتينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، الضرورية لتعزيز صحة الدماغ والقلب.

من ناحية أخرى، يعد حمض اللينوليك (LA) المركب الأم للأحماض الدهنية أوميجا 6 الأخرى التي تعتبر ضرورية لصحة الجلد وتنظيم الالتهابات.

فيما يلى.. فوائد فيتامين F للجسم:

يساعد على بناء وصيانة الأغشية الخلوية الصحية.

يلعب دورًا حاسمًا في تطور وظيفة الدماغ والجهاز العصبي.

له دور أساسي في إنتاج مواد شبيهة بالهرمونات تسمى الإيكوسانويدات، والتي تعمل على تنظيم ضغط الدم، والوظيفة المناعية، والالتهابات.

يعزز ترطيب البشرة ونعومتها ووظيفة الحاجز الواقي لها.

يُنظم إنتاج الزيوت ويمنع انسداد المسام، مما يُساعد في علاج حب الشباب.

بالنسبة للحالات التي تعاني من التئام الجروح، يُعتقد أنه يساعد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين تدفق الدم العصبي إلى المناطق التي تعاني من مشاكل ومساعدة التئام الجروح.

وتشمل المصادر الغذائية الشائعة لحمض ألفا لينوليك، بذور الكتان، وبذور الشيا، والجوز، وزيت الكانولا، ويُنصح بإضافة الزيوت النباتية، مثل زيت دوار الشمس، وزيت القرطم، وزيت الذرة، بالإضافة إلى المكسرات والبذور، إلى نظامك الغذائي اليومي لاحتوائها على حمض ألفا لينوليك بكثرة.

مع أن كلا الحمضين الدهنيين ضروريان، إلا أن الحفاظ على التوازن الصحيح بين أوميجا 3 وأوميجا 6 أمر بالغ الأهمية، فالإفراط في استهلاك أوميجا 6 مقارنةً بأوميجا 3 - وهو أمر شائع في الأنظمة الغذائية الحديثة - قد يؤدي إلى زيادة الالتهابات والمشاكل الصحية المرتبطة بها.