إياك وتجاهلها!.. علامات تحذيرية لإصابة طفلك بنقص مخزون الحديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 08:58 صباحاً - يُعتبر الحديد من العناصر الغذائية المهمة لنمو وتطور الأطفال، ويمكن تلبية احتياجات طفلك من الحديد من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العديد من الأطعمة اليومية المتنوعة، مثل البيض والتونة والحليب والعديد من الخضروات الخضراء الأخرى لتفادي إصابة طفلك بمضاعفات نقص مخزون الحديد في الدم.

إليكِ، وفقاً لموقع "بولد سكاي"؛ كمية الحديد التي يحتاجها الأطفال وأسباب إصابة طفلك بأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وكيف يمكن الوقاية منه.

ما كمية الحديد التي يحتاجها الأطفال؟

يحتاج الأطفال إلى 11 ملغم من الحديد -الصورة من موقع Freepik

يُولد الأطفال مع احتياطيات الحديد في أجسامهم. وفي المقابل، فإن تناول الحديد بكميات ثابتة من الغذاء اليومي أو الفيتامينات يُعَدُّ ضرورياً لتشجيع النمو السريع لطفلك. إليكِ دليل احتياجات الحديد في مختلف الأعمار.

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 شهراً إلى 11 ملغم من الحديد يومياً.

يحتاج الأطفال من عمر 1 إلى 3 سنوات إلى 7 ملغم من محتوى الحديد يومياً.

يحتاج الأطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات إلى 10 ملغم من محتوى الحديد يومياً.

يحتاج الأطفال من عمر 9 إلى 13 عاماً إلى 8 ملغم من محتوى الحديد يومياً.

تحتاج الفتيات من عمر 14 إلى 18 عاماً إلى 15 ملغم من الحديد يومياً.

يحتاج الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً إلى 11 ملغم من الحديد يومياً.

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أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

الولادة المبكرة: الأطفال الأكثر عرضة لخطر نقص الحديد هم أولئك الذين يُولدون قبل الأوان أو لديهم وزن منخفض عند الولادة. ومن ثَم لا تقدمي لطفلك أطعمة أخرى تحتوي على الحديد بعد عمر 6 أشهر.

الأطفال الأكثر عرضة لخطر نقص الحديد هم أولئك الذين يُولدون قبل الأوان أو لديهم وزن منخفض عند الولادة. ومن ثَم لا تقدمي لطفلك أطعمة أخرى تحتوي على الحديد بعد عمر 6 أشهر. حالات مرضية: الأطفال الأكثر عرضة لخطر نقص الحديد هم أولئك الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل الالتهابات المزمنة أو اتباع نظام غذائي مقيد.

الأطفال الأكثر عرضة لخطر نقص الحديد هم أولئك الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل الالتهابات المزمنة أو اتباع نظام غذائي مقيد. زيادة الوزن: ا لأطفال الصغار الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد يعانون أيضاً من نقص الحديد، وتُعَدُّ الفتيات المراهقات معرضات أيضاً لخطر أكبر للإصابة بنقص الحديد؛ لأن أجسامهن تفقد الحديد عندما تأتي الدورة الشهرية.

لأطفال الصغار الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد يعانون أيضاً من نقص الحديد، وتُعَدُّ الفتيات المراهقات معرضات أيضاً لخطر أكبر للإصابة بنقص الحديد؛ لأن أجسامهن تفقد الحديد عندما تأتي الدورة الشهرية. النظام الغذائي منخفض الحديد: حيث يتم امتصاص 1 ملغم فقط من الحديد لكل 10 إلى 20 ملغم من الأطعمة الغنية بالحديد التي يتم تناولها.

حيث يتم امتصاص 1 ملغم فقط من الحديد لكل 10 إلى 20 ملغم من الأطعمة الغنية بالحديد التي يتم تناولها. طفرات النمو: تتطلب التغيرات الجسدية مثل طفرات النمو السريعة عند الرُّضَّع والمراهقين كميات كبيرة من الحديد وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

تتطلب التغيرات الجسدية مثل طفرات النمو السريعة عند الرُّضَّع والمراهقين كميات كبيرة من الحديد وإنتاج خلايا الدم الحمراء. اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى الحد من امتصاص الحديد، وتُعتبر صعوبة امتصاص الحديد أمراً شائعاً بعد جراحات الجهاز الهضمي.

يمكن أن تؤدي إلى الحد من امتصاص الحديد، وتُعتبر صعوبة امتصاص الحديد أمراً شائعاً بعد جراحات الجهاز الهضمي. فقدان الدم مثل النزيف أو الإصابة في الجهاز الهضمي إلى انخفاض كمية الحديد في جسم طفلك.

مثل النزيف أو الإصابة في الجهاز الهضمي إلى انخفاض كمية الحديد في جسم طفلك. أسباب وراثية ناجمة عن طفرات جينية؛ ما يسبب نقص الحديد. وفي المقابل، يُعَدُّ من النادر أن يُولد الأطفال وهم مصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد المقاوم للحديد (IRIDA).

علامات وأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الأطفال

شحوب الجلد والشفتين واليدين وحتى الجفون واللثة والأظافر.

التعب بسهولة وعدم وجود طاقة.

ضيق في التنفس عندما يمارس طفلك الرياضة.

الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين.

تباطؤ نمو وتطور طفلك الصغير.

ضعف الشهية عند الأطفال.

التنفس السريع وغير المنتظم.

التقلبات المزاجية الحادة.

غالباً ما يعاني الأطفال من الالتهابات.

تورم وألم في اللسان.

هل يمكن الشفاء من فقر الدم عند الأطفال؟

لا تسمحي لطفلك بتناول أكثر من 710 مل من الحليب يومياً -الصورة من موقع AdobeStock

اتباع نظام غذائي غني بالحديد من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد. مثل: المحار، كبد البقر، الجوز، الفاصوليا، الكاجو، الروبيان، الزبيب، السبانخ، لحم الديك الرومي، لحم البقر المشوي، البطاطس، البيض.

تناول مكملات الحديد عن طريق الفم لعدة أشهر لزيادة مستويات الحديد في الدم. ينبغي تناول هذا المكمل على معدة فارغة أو مع عصير البرتقال لزيادة امتصاص طفلك للطعام. قد يؤدي هذا إلى إصابة طفلك بتهيج المعدة وتغيير لون حركات الأمعاء لدى بعض الأطفال.

البدء بإعطاء مكملات الحديد في عمر 4 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إطعام طفلك حصتين أو أكثر من الأطعمة الغنية بالحديد يومياً، مثل حبوب الأطفال الغنية بالحديد، وعصيدة اللحوم، وعصيدة البطاطا الحلوة.

توقفي عن إعطاء المكملات الغذائية إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية وتعطينه حليباً صناعياً مدعماً بالحديد؛ لأن معظم الحديد يتم الحصول عليه بالفعل من الحليب الصناعي.

للأطفال المبتسرين، ابدئي بإعطاء طفلك مكملات الحديد في عمر أسبوعين، واستمري في إعطائها له حتى يبلغ عمره عاماً واحداً. توقفي عن إعطاء المكملات الغذائية إذا كنت تقومين بالرضاعة الطبيعية وتعطي طفلك حليباً صناعياً غنياً بالحديد؛ حيث يمكن الحصول على معظم الحديد للأطفال من الحليب الصناعي.

قدمي الأطعمة الصلبة المدعمة بالحديد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و6 أشهر، وتشمل المصادر الجيدة للحديد اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ.

لا تعطي كمية كبيرة من الحليب للأطفال من عمر 1 إلى 5 سنوات، ولا تسمحي لطفلك بتناول أكثر من 24 أونصة أو 710 مل من الحليب يومياً.

تقديم الأطعمة الغنية بفيتامين سي؛ فهذه الأطعمة تساعد الجسم على امتصاص الحديد. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي الفواكه الحمضية والشمام والفراولة والفلفل والطماطم والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.