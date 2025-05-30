شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وجبات الإفطار لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأطعمة قد تكون أكثر صحة لمرضى السكر عند تناولها على وجبة الإفطار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أنها تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم بعد صيام ليلة كاملة.



اختيار وجبات الإفطار المناسبة يمكن أن يمنع ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في مستوى الجلوكوز، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكر.

وفقا لموقع " NDTV"، فإن الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية والبروتينات قليلة الدهون تُبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستوى السكر في الدم، وفيما يلى نعرض أفضل وجبات الإفطار الصحية لمرضى السكري.

وجبات إفطار صحية للتحكم في مستويات السكر في الدم1. دقيق الشوفان مع بذور الشيا والتوت

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يُساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، إضافة بذور الشيا تُوفر دهون أوميجا 3 وأليافًا إضافية، بينما يُضفي التوت حلاوة طبيعية بفضل مضادات الأكسدة ومؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض.

2. زبادي يوناني مع المكسرات والقرفة

الزبادي اليوناني غير المُحلى غني بالبروتين ومنخفض الكربوهيدرات، يُضاف إليه اللوز أو الجوز، مما يُوفر دهونًا صحية ويُشعر بالشبع، كما أن رشة من القرفة قد تُساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض سكر الدم أثناء الصيام.

3. عجة الخضار مع خبز محمص من الحبوب الكاملة

البيض مصدرٌ غنيٌّ بالبروتين، ويساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم. إضافة خضراوات مثل السبانخ والطماطم والفلفل الحلو تُعزز الألياف والفيتامينات، شريحةٌ من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة أو قليل الكربوهيدرات تُوفّر كربوهيدراتٍ مُركّبة دون التسبب في ارتفاعٍ حادٍّ في مستوى السكر في الدم.

4. الأفوكادو على خبز محمص متعدد الحبوب

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف، وكلاهما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، تناوله مع خبز محمص متعدد الحبوب يوفر كربوهيدرات بطيئة الهضم تساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة.

5. عصير سموثي مع الخضار الورقية والبروتين والبذور

السموذي المصنوع من السبانخ أو الكرنب، والبروتين النباتي أو بروتين مصل اللبن، وبذور الكتان أو الشيا، قليل السكر وغني بالألياف، تجنب الزبادي أو العصائر المحلاة، واستخدم الماء أو حليب اللوز غير المحلى كأساس ليكون مناسبًا لمرضى السكري.

6. الجبن القريش مع الخيار وبذور الكتان

الجبن القريش قليل الدسم غني بالبروتين، والخيار يُضفي قرمشة وترطيبًا خاليًا من السكر، بذور الكتان تُضيف دهون أوميجا 3 والألياف، مما يُحسّن استجابة الأنسولين.

7. بودنج الشيا مع حليب اللوز غير المحلى

تمتص بذور الشيا السوائل وتتحول إلى قوام كثيف يشبه البودينج، عند تحضيرها من حليب اللوز غير المحلى، وتزيينها بشرائح من الكيوي أو التوت، تُصبح وجبة فطور غنية بالألياف وبطيئة الهضم، مما يُساعد على استقرار مستوى السكر في الدم.