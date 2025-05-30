شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعد فى التخلص من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم، إذ تساعد على إزالة الفضلات والسوائل الزائدة منه، فهي تضمن توازنًا صحيًا للماء والأملاح والمعادن في الجسم، وتزيل الأحماض التي تنتجها خلاياه، ونظرًا لأننا نهمل صحتنا ونضرها بأكثر بطريقة مثل قلة شرب الماء التي تسبب الجفاف، واتباع أنظمة غذائية عالية الصوديوم والبروتين، فإن البول في أجسامنا يصبح مُركزًا جدًا بالمعادن والأملاح، فتتبلور مكونة حصوات، ومع حركة السوائل داخل الجسم، تبدأ هذه الحصوات بالتحرك عبر الحالب، وهو الأنبوب الذي يمر عبر الكلى إلى المثانة، وتعيق الحصوات تدفق البول وتُسبب ألمًا شديدًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

بينما يمكن إزالة حصوات الكلى بتنظير الحالب أو وصف حاصرات ألفا التي تُرخي العضلات بما يكفي لخروج الحصوات، ويُنصح معظم الناس بإزالتها بشرب سوائل معينة تُذيبها إلى قطع أصغر حجمًا، وتخرج بسهولة من الجسم مع البول.

فيما يلى.. أفضل السوائل التي تُذيب حصوات الكلى بسرعة:

خل التفاح

أحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا المستخدمة لإذابة حصوات الكلى هو تناول خل التفاح، ويُعتقد أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح يُلين حصوات الكلى ويُفتتها ويُذيبها إلى حجم يسمح لها بالمرور بسهولة عبر المسالك البولية، كما يُقال إن الكميات الضئيلة من البوتاسيوم الموجودة فيه تمنع تكون حصوات الكلى.

شرب الماء

أظهر تحليل إحصائي أجرته المؤسسة الوطنية للكلى أن الأشخاص الذين يُنتجون من 2 إلى 2.5 لتر من البول يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بحصوات الكلى بنسبة 50%، وفي حال الإصابة بحصوات الكلى، فإن شرب المزيد من الماء والحفاظ على رطوبة الجسم يضمنان خروجها.

عصير الليمون

يحتوي الليمون على السترات، وهي مادة كيميائية تمنع تكون حصوات الكالسيوم، ووفقًا للدراسات فإن حوالي 80-85% من حصوات الكلى تتكون من الكالسيوم، كما أن شرب ماء الليمون بانتظام يساعد على إذابة حصوات الكلى بسرعة.

عصير الكرفس

وجدت دراسة أن المشاركات المصابات بحصوات الكلى تناولن، في المتوسط، كمية أقل من الكرفس مقارنةً بالمشاركات غير المصابات، وخلصت دراسة أجريت عام 2019 إلى أن مستخلص الكرفس ساعد في تفتيت حصوات الكلى، لذلك مزج الكرفس مع الماء وتناوله كعصير بانتظام يمكن أن يساعد في تفتيت حصوات الكلى.

عصير عشبة القمح

استُخدمت عشبة القمح لتحسين صحة الجسم لسنوات، ويُعتقد أنها تزيد من تدفق البول للمساعدة في التخلص من الحصوات، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2017، ويمنع مستخلص عشبة القمح تبلور البول بنسبة 88%، لذلك يمكنك البدء بتناول عصير عشبة القمح لإذابة حصوات الكلى.

كل هذه النصائح من تناول مشروبات تساعد في إذابة حصوات الكلى، ولكنها لا تُغني عن استشارة الطبيب أو التشخيص أو العلاج، لذلك استشر طبيبك قبل البدء بأي نظام غذائي أو مكمل غذائي أو برنامج لياقة بدنية أو برنامج صحي.