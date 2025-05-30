شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخاطر صحية وراء النوم في وقت متأخر والان مع تفاصيل الخبر

يلحق السهر في الليل ضررًا بالغًا بصحتك سرًا، مع أن الأمر قد يبدو غير ضار في البداية، إلا أن السهر وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يُسببان سلسلة من الآثار السلبية، حيث إن قلة النوم تُخل بإيقاع الجسم الطبيعي، وقد تُؤدي إلى أمراض خطيرة، وإن لم تكن واضحة للوهلة الأولى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" هناك 5 مخاطر خفية ناجمة عن السهر لوقت متأخر من الليل.

فيما يلى.. 5 مخاطر صحية خفية للسهر في الليل:

زيادة الوزن

قد يؤدي النوم متأخرًا في الليل إلى قلة ساعات النوم، حيث يُسبب الحرمان من النوم اضطرابًا في هرمونات مثل اللبتين والجريلين، المسئولة عن تنظيم الشهية، وقد يؤدي هذا الخلل إلى زيادة الشهية، مما يؤدي إلى تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أو الإفراط في تناول الطعام، ويشتهي الجسم الأطعمة عالية السعرات الحرارية عند الحرمان من النوم، مما يُصعّب التحكم في الوزن، ومع مرور الوقت، قد يزيد هذا من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، مثل مرض السكر.

يزيد مستويات التوتر ويؤثر على الحالة المزاجية

يُؤثر النوم في وقت متأخر من الليل سلبًا على صحتك النفسية، فالنوم أساسي لتنظيم المزاج، وقلة النوم قد تؤدي إلى الانفعال وانخفاض مستويات الطاقة، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الحرمان الجزئي من النوم، حتى لو كان له تأثير كبير على المزاج، فالأشخاص الذين ينامون بانتظام بعد منتصف الليل يُبلغون عن ارتفاع معدلات اضطرابات المزاج، بما في ذلك أعراض الاكتئاب، ويرجع ذلك إلى أن قلة النوم التي تؤثر على قدرة الدماغ على معالجة المشاعر، مما يجعل الشخص يشعر بالمزيد من السلبية.

ارتفاع مستويات الكورتيزول

النوم المتواصل في وقت متأخر من الليل قد يرفع مستويات التوتر بشكل حاد، وقلة النوم تزيد من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي في الجسم، مما قد يُشعر الشخص بالإرهاق، وقلة النوم تُضعف قدرة الجسم على إدارة التوتر وتؤدي إلى القلق، فالنوم المتأخر لا يترك للجسم سوى وقت قصير للتعافي من ضغوطات اليوم، مما يخلق حلقة مفرغة يتداخل فيها التوتر وقلة النوم، كما يرتبط ارتفاع مستويات الكورتيزول المستمر بانخفاض حجم الدماغ، مما قد يؤثر أيضًا على الذاكرة والوظائف الإدراكية.

عدم التركيز وسوء اتخاذ القرار

السهر لساعات متأخرة قد يُشوش على ذهنك، فالنوم أقل من سبع ساعات يُقلّل من نشاط القشرة الجبهية، وهي منطقة الدماغ المسئولة عن التركيز واتخاذ القرارات، وهذا قد يُؤدي إلى ارتكاب أخطاء، وبطء في ردود الفعل، وصعوبة في حفظ المعلومات.

التأثير على صحة الأمعاء

قد يؤثر الحرمان من النوم على صحة الأمعاء، فالنوم المتأخر يُخل بتوازن الجسم الهرموني وصحة الأمعاء، حيث يُنظم النوم هرمونات مثل الميلاتونين والكورتيزول، والتي تؤثر على الهضم والأيض، وقد يؤدي عدم انتظام مواعيد النوم إلى اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بمشاكل هضمية، كما تُؤثر قلة النوم سلبًا على حساسية الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكر.

ما يجب القيام به؟

إعطاء الأولوية للنوم هو مفتاح الصحة المثالية، مع أن السهر قد يكون مغريًا، من المهم إدراك أنه قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة، بما في ذلك توازن الهرمونات، وصحة الأمعاء، والمزاج، لذلك احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة، وحاول النوم قبل منتصف الليل والتزم بموعد نوم ثابت، وتجنب استخدام الشاشات قبل ساعتين على الأقل من موعد النوم، واحرص أيضًا على اتباع عادات نوم صحية، مثل تهيئة جو هادئ يساعد على النوم.