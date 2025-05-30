شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مضاعفات شلل المعدة وطرق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

شلل المعدة هو حالة مزمنة تؤدي إلى تأخر إفراغ المعدة دون أي انسداد، ويعطل شلل المعدة الحركة الطبيعية للعضلات في بطنك، ويسبب أعراضًا منهكة مثل الغثيان، وعدم القدرة على تناول الطعام.



ووفقا لموقع healthline، فشلل المعدة هو حالة يتباطأ فيها أو يتوقف فيها تفريغ المعدة من الطعام دون وجود انسداد مادي، ويحدث غالبًا بسبب تلف في العصب المسئول عن تحفيز عضلات المعدة (العصب المبهم).

المضاعفات المحتملة لشلل المعدة: 1. سوء التغذية وفقدان الوزن

لأن المعدة لا تهضم الطعام بشكل فعال، ممكن تقل الاستفادة من العناصر الغذائية.

2. ارتفاع سكر الدم

شلل المعدة شائع عند مرضى السكري، ويجعل التحكم في سكر الدم أصعب بسبب تأخر امتصاص الغذاء.

3. انسداد بالمعدة

الطعام المتراكم قد يتكتل داخل المعدة ويؤدي لانسداد.

4. القيء المستمر والجفاف

خاصة بعد الأكل، مما يسبب نقص سوائل الجسم وأملاحه.

5. نمو البكتيريا في المعدة

لأن الطعام يبقى فترة طويلة، مما يسبب غازات وانتفاخات.

6. الاكتئاب والقلق

من الأعراض المزمنة وتأثيرها على جودة الحياة.

طرق الحماية والتخفيف من شلل المعدة:1. التحكم في مرض السكري

إذا كنتِ مصابًا بالسكري، المحافظة على مستوى السكر ضروري لتقليل تلف الأعصاب.

2. تناول وجبات صغيرة ومتكررة

بدلاً من 3 وجبات كبيرة، جرب 5-6 وجبات صغيرة وسهلة الهضم.

3. تجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالألياف

لأنها تبطئ من تفريغ المعدة.

4. الجلوس في وضع مستقيم بعد الأكل

لمدة ساعة على الأقل ليساعد الجاذبية في نزول الطعام.

5. ممارسة رياضة خفيفة بعد الأكل

مثل المشي لتحفيز حركة الجهاز الهضمي.

6. تناول الأدوية الموصوفة

من الطبيب التي تحفز حركة المعدة.

