شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الحرارة يوم عرفة في مكة.. نصائح صحية للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات التي توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات.

وخلال هذا الوقت تكثر حالات الإجهاد الحرارى وضربة الشمس والأمراض المرتبطة بالحرارة، ووفقا لموقع " hopkinsmedicine ". نتعرف فيما يلى على ضربة الشمس وعلاماتها والإجهاد الحرارى.ما هي الأمراض المرتبطة بالحرارة؟

يمكن أن يُسبب التعرض لدرجات حرارة ورطوبة غير طبيعية أو لفترات طويلة دون راحة أو تناول كمية كافية من السوائل أنواعًا مختلفة من الأمراض المرتبطة بالحرارة.

يُعد التعرق إحدى آليات التبريد الطبيعية في الجسم، غالبًا ما لا يفكر الأطفال والمراهقون في الراحة عند الاستمتاع، وقد لا يشربون كمية كافية من السوائل أثناء اللعب أو ممارسة الرياضة أو المشاركة في الأنشطة الرياضية.

قد يكون الأطفال والمراهقون الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة، أو يتناولون أدوية معينة، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، كما أن الأطفال والمراهقون الذين يعانون من زيادة الوزن أو يرتدون ملابس ثقيلة أثناء المجهود، مثل ملابس فرق الموسيقى أو كرة القدم، أكثر عرضة للإصابة.

هناك 3 أنواع من الأمراض المرتبطة بالحرارة:

تقلصات الحرارة

استنفاد الحرارة

ضربة الشمس

ما هي تقلصات الحرارة؟

تشنجات الحرارة هي الشكل الأخف من أمراض الحرارة وتتكون من تشنجات وتقلصات عضلية مؤلمة تحدث أثناء أو بعد ممارسة التمارين الرياضية الشديدة والتعرق في درجات الحرارة المرتفعة.

ما هو الإجهاد الحراري؟

الإجهاد الحراري أشد من تقلصات الحر، وينتج عن فقدان الماء والأملاح من الجسم، يحدث في حالات الحرارة الشديدة والتعرق المفرط دون تعويض كافٍ للسوائل والأملاح، ويحدث الإجهاد الحراري عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بشكل صحيح، وإذا تُرك دون علاج، فقد يتطور إلى ضربة شمس.

ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس، أشد أشكال أمراض الحرارة، تحدث عندما يُرهق ارتفاع الحرارة المفرط نظام تنظيم حرارة الجسم، وهي حالة طارئة تُهدد الحياة وتتطلب عناية طبية فورية.

أعراض ضربة الشمس

بشرة دافئة وجافة

ارتفاع درجة الحرارة، عادة ما تكون أعلى من (40 درجة مئوية)

ضربات القلب السريع.

فقدان الشهية.

الغثيان.

القيء.

الصداع.

التعب.

الارتباك.

الخمول.

من الممكن حدوث نوبات وغيبوبة ووفاة.

إسعافات أولية عند الإصابة بضربة الشمس

انتقل إلى مكان بارد واسترح.

اتصل بأرقام الطوارئ التي تحددها السلطات الصحية لأن ضربة الشمس حالة طبية طارئة تهدد الحياة وتتطلب علاجًا طبيًا.

قم بإزالة الملابس الزائدة وقم بغسل الجلد بالماء البارد؛ وقم بتبريد الجلد.

ضع أكياس الثلج على منطقة الإبطين والفخذ.

تقديم السوائل الباردة إذا كنت واعيًا وقادرًا على الشرب.

كيف يمكن الوقاية من ضربة الشمس؟

تتضمن بعض الإرشادات العامة للمساعدة في حماية طفلك من الأمراض المرتبطة بالحرارة ما يلي:

اشرب الكثير من السوائل أثناء ممارسة الأنشطة الشاقة أو الخارجية وخاصةً في الأيام الحارة، تشمل المشروبات المفضلة الماء والمشروبات الرياضية؛ تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة والكولا، لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

تأكد من أن ارتداء ملابس فاتحة اللون، وخفيفة الوزن، وفضفاضة في الأيام الحارة.

خذ فترات راحةٍ في أماكن ظليلةٍ أو باردة.

ارتداء قبعة ونظارة شمسية، واستخدام مظلة، استخدم واقيًا شمسيًا بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 15.

خذ فترات راحة متكررة لشرب الماء أو رش نفسك بزجاجة رذاذ لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.