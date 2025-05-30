شكرا لقرائتكم خبر عن جدول يومى يساعد فى التغلب على الأعراض المزعجة للحساسية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من الحساسية منذ فترة، قد لا يتوقف العلاج فقط على تناول الأدوية الموصوفة طبيا، وإنما اتباع بعض العادات التي قد تساعد في السيطرة على أعراض الحساسية المزعجة.

ووفقا لموقع "Web MD" ، يمكن أن يساعد وضع جدول يومى من العادات الصحية، في السيطرة على أعراض الحساسية، والإحتقان المصاحب لها.

أسباب حدوث نوبات الحساسية

يرتبط مسبب الحساسية بخلايا معينة، فتطلق جزيئًا يسمى الهيستامين، ويرتبط هذا الجزيء بعد ذلك بمستقبلات تحفز جميع أعراض التهاب الأنف التحسسي، على رأسها العطس، وسيلان الأنف واحمرار العينين، والحكة والاحتقان، وغيره من الأعراض.

وتعمل مضادات الهيستامين المتاحة على منع هذا الارتباط، ويتم دمج بعضها مع مزيلات الاحتقان لأولئك الذين يعانون من احتقان الأنف، وتظهر أبحاث جديدة أن التوقيت قد يؤثر على فعالية الأدوية، ورغم أن بعض الدراسات الصغيرة تبحث في الفرق بين فعالية جرعات الصباح والجرعات المسائية، إلا أن هذا البحث لا يزال في مراحله الأولى.

جدول يومى للسيطرة على أعراض الحساسيةالساعة 11 مساءً

إذا كنت من بين الكثيرين الذين تزداد أعراضهم سوءًا في الليل أو في الصباح الباكر، ففكّر في تناول مضاد للهيستامين قبل النوم لتشعر بتحسن في الصباح.

الساعة 7 صباحًا

مارس بعض التمرينات الرياضية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام قد تساعد في إدارة أعراض الحساسية الموسمية ، من خلال تقليل التهاب مجرى الهواء وتحسين تدفقه.

الساعة 10 صباحًا

تناول مضادًا للهيستامين صباحًا لتجنب ظهور الأعراض قبل ظهورها، ويبدأ مفعول مضادات الهيستامين في أوقات مختلفة من شخص لآخر، عادةً خلال ساعة أو ساعتين، لذلك فإن معرفة موعد ظهور الأعراض عادةً يُمكّنك من البدء مبكرًا.

الساعة 11 صباحًا

إذا لم تشعر بتحسن يذكر، يمكنك تجربة غسول أو بخاخ أنفي ستيرويدي، لأنه يساعد على تقليل الالتهاب وتهدئة الخلايا البدينة، وهي الخلايا البيضاء المرتبطة بإفراز الهيستامين، وتناوله صباحًا يُساعد على تخفيف أعراض النهار، ويفضل البدء باستخدام البخاخات قبل أسبوع تقريبًا من بدء موسم حبوب اللقاح.

الظهر

حان وقت الغداء، أطعمة مثل السمك والبيض تُوفر فيتامين د ، وهو عنصر غذائي قد يلعب دورًا في صحة المناعة، بما في ذلك إدارة الحساسية، فحصت مراجعة بحثية أُجريت عام 2025 خمس تجارب، ووجدت بعض الأدلة التي تُشير إلى أن مكملات فيتامين د قد تُساعد في تقليل أعراض الحساسية .

الساعة 1 ظهرًا

استمر في شرب الماء، لأنه يساعد على تخفيف المخاط وفتح المجاري الهوائية.

الساعة 2 ظهرًا

يبلغ عدد حبوب اللقاح ذروته في منتصف النهار، لذا فهو أسوأ وقت للخروج، إذا لم تُجدِ جهودك نفعًا، يمكنك تجربة بخاخات وغسولات الأنف الملحية لطرد مسببات الحساسية، كما أنها ستساعد في تجنب الجفاف الذي قد تُسببه مضادات الهيستامين.

الساعة 7 مساءً

الاستحمام مساءً أفضل من الصباح، وتعني النظافة الجيدة ضد حبوب اللقاح خلع ملابسك بعد الخروج، ووضعها في الغسالة، والاستحمام للتخلص منها.

الساعة 10 مساءً

هل تعاني من أعراض مزعجة، لا بأس من مضاعفة جرعات مضادات الهيستامين والبخاخات المتاحة دون وصفة طبية.