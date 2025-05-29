شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايما غير صحي.. حالات يفضل فيها تناول الطعام قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

ينصح الخبراء عادةً بامتناعك عن تناول الطعام قبل ثلاث ساعات من النوم للحصول على نوم مثالي وجيد ولا تعاني خلاله من اضطرابات نوم أو مشاكل بالجهاز الهضمي أو ارتجاع بالمرىء. ومن المعروف أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة قد يضيف سعرات حرارية غير ضرورية لجسمك، مما يؤدي إلى ارتفاعات نسبة السكر في الدم وانخفاض جودة النوم، قد يؤدي إلى زيادة في الوزن أيضًا. هذا ما أكده تقرير نشر موقع HEALTH الطبي.

متى يجب التوقف عن تناولك للطعام قبل النوم؟

من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار تناول العشاء كوجبة خفيفة وتعمل على تناول الأطعمة التي تساعدك على النوم، ومحاولة التوقف عن نوعيات معينة من الأطعمة التي يمكن أن تسبب لك مشكلات هضمية:

- الكربوهيدرات الثقيلة مثل المكرونة والخبز، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم وتؤدي إلى قلة النوم، ويمكن استبدالها بالشوفان.

- البروتين: تناول القليل منه، فالكميات الكبيرة منه تعيق عملية الهضم مما يؤثر على جودة النوم.

- الكافيين: بشكل عام يؤثر على جودة النوم لديك ويجعلك عرضة لاضطرابات النوم الحادة، فهو يؤثر على الهرمونات المعززة للنوم.

- غير من عاداتك تجنب الحلويات دون شكل لأنها ترفع نسب السكر في الدم، وتناول بدلًا منها وجبة خفيفة طبيعية، فهي تؤثر على نومك وطبيعة و صحة أسنانك.

حالات يمكن تناول الطعام فيها قبل النوم

هناك بعض الحالات التي يفضل فيها تناول الطعام قبل النوم، وهي حالات بعينها لها وضع خاص، وفقًا لما ذكره الدكتور حسين أردو فاس، وهو عالم في مركز جين ماير لأبحاث الشيخوخة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، مؤكدًا أنه من الضروري في بعض الأحيان لبعض الأشخاص تناول الطعام قبل النوم:

- قد يحتاج بعض الأشخاص المصابون بمرض السكر أو الذين لديهم مشكلات في تنظيم نسب السكر في الدم تناول بعض الوجبات الخفيفة قبل النوم لمنع انخفاض نسبة السكر أثناء الليل.

- قد يحتاج بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم إلى تعافي عضلاتهم، مما يجعلهم في حاجة إلى الطاقة، مما يجعلهم في حاجة إلى تناول البروتين قبل النوم لدعم تعافي العضلات.

- من الممكن أن يتناول البعض الطعام قبل النوم لتوفير فرصة إضافية للمزيد من الفيتامينات والمعادن، وذلك لدعم النظام الغذائي وكبح الشهية والجوع، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.

- يمكن تناول بعض الأطعمة الصحية التي تساعد على النوم، للشعور بجودة نوم أفضل، مثل الحليب أو المكسرات أو الكرز.

احرص على تناول القليل من الطعام إذا كنت من الحالات التي تحتاج إلى تناول الطعام قبل النوم مباشرة، وضع في الاعتبار أن الأطعمة الثقيلة أو الوجبات الكبيرة قد تؤثر على ارتجاع الحمض المعدي وتآكل الأسنان وتؤدي إلى اضطرابات النوم وزيادة الوزن، لذا يجب أن تكون متوازنًا في اختياراتك.