شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى لحمة العيد.. 6 علامات لفساد اللحوم لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الأضحى يعد التعرف على ما إذا كانت شريحة اللحم قد فسدت أم لا جزء مهم من سلامة الغذاء، ويتضمن ذلك الانتباه إلى رائحتها وملمسها ومظهرها.

يمكن أن يفسد كل من شرائح اللحم النيئة والمطبوخة، لكن العلامات ليست متطابقة دائمًا، وفقا لموقع "livestrong" قد يتغير لون شرائح اللحم النيئة أو تنبعث منها رائحة كريهة، بينما قد يتعفن اللحم المطبوخ أو يصبح لزجًا، لمساعدتك على اكتشاف هذه المشاكل مبكرًا والحفاظ على سلامة وجباتك، نتعرف على ست علامات دالة على فساد شرائح اللحم.

لماذا يفسد اللحم ؟

من الطبيعي أن يفسد اللحم نتيجة للتفاعلات الكيميائية الحيوية والنشاط الميكروبي، يحتوي اللحم على إنزيمات تُحلل البروتينات والدهون مع مرور الوقت، مما يُؤدي إلى تغيرات في الملمس واللون وروائح كريهة، وفي ظل الظروف المناسبة (أو غير المناسبة في هذه الحالة)، يمكن للبكتيريا أن تزدهر، مما يُسرّع من فساد اللحم، ويجعله غير صالح للأكل، وينطبق هذا بشكل خاص على البيئات الأكثر دفئًا ورطوبة.

احفظ شرائح اللحم مبردة عند درجة حرارة 4 درجة أو أقل لإبطاء معدل التلف، أو جمّدها عند درجة حرارة 0 فهرنهايت أو أقل لوقف التلف تمامًا.

احرص دائمًا على فصل اللحوم عن الأطعمة الأخرى لتجنب التلوث المتبادل، واستخدم أوعية محكمة الإغلاق أو ورق الجزار لحماية اللحوم من الجفاف أو الأكسدة.

6 علامات تشير إلى فساد شريحة اللحم

يتطلب التعرّف على علامات فساد شريحة اللحم تقييمها باستخدام مؤشرات حسية متعددة، غالبًا ما يتطلب هذا تحديد أكثر من مؤشر واحد، إذ تتطور هذه المؤشرات مع مرور الوقت مع فساد اللحم، إليك ست علامات رئيسية يجب البحث عنها عند تدهور شريحة اللحم إلى درجة تتجاوز ما هو آمن للاستهلاك:

اللون الرمادي أو البني

تتميز شريحة اللحم الطازجة بلون أحمر غنيّ وفاتح بفضل بروتين الميوجلوبين، الذي يتحول إلى اللون الأحمر عند تعرضه للأكسجين، يتلاشى هذا اللون الأحمر مع مرور الوقت ليتحول إلى لون بني أو رمادي، قد لا يشير تغير اللون الطفيف إلى فساد اللحم، ولكن لا ينبغي تجاهل أي تغير ملحوظ في اللون، فهو علامة على أن اللحم لم يعد طازجًا.

ملمس لزج

شريحة اللحم الطازجة متماسكة ورطبة قليلاً عند اللمس، إذا ظهرت عليها طبقة رقيقة أو قوام لزج، فقد يكون ذلك بسبب نمو البكتيريا نتيجة تحلل الدهون والبروتينات على سطحها، إذا كانت لزجة أو زلقة عند اللمس، فمن المرجح أنها فسدت، ويجب التخلص منها.

ملمس جاف صلب

الرطوبة عامل مهم في تلف شرائح اللحم، عند تركها لتجف، قد تفقد رطوبتها وتصبح صلبة، سيبدو قوامها الجلدي الجاف أغمق، مما يدل على أن اللحم لم يعد صالحًا للاستهلاك، حتى عند تبريده.

بقع العفن الغامضة

كما هو الحال مع أي طعام، افحص دائمًا علامات العفن الظاهرة، والتي تظهر على شكل بقع بيضاء أو خضراء أو سوداء زاهية أو بودرة، وجود العفن علامة واضحة على مراحل متقدمة من التلف، ويجب التخلص منه، فحتى جراثيم العفن قد تكون ضارة وتُنتج سمومًا.

رائحة كريهة قوية جدًا

قد يصعب تخيّل تناول لحم ذي رائحة حامضة أو زنخة أو كريهة، ومن حقك توخي الحذر، يجب أن تكون رائحة شريحة اللحم الطازجة معدنية وخفيفة، عندما تفسد، تُنتج البكتيريا روائح كريهة، احرص دائمًا على التخلص من شريحة اللحم ذات الرائحة الكريهة.

سطح لزج

يُنتج تحلل البكتيريا سطحًا لزجًا أو لزجًا خارج شريحة اللحم، يختلف هذا تمامًا عن ملمس اللحم الرطب قليلًا مقارنةً بملمس اللحم الطازج. تخلّص من أي لحم يبدو لزجًا عند لمسه، لأنه غالبًا ما يكون فاسدًا.